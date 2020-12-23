«Успокойтесь, не будет революции!» Госдума окончательно ужесточила правила проведения митингов

Думская оппозиция назвала 23 декабря 2020 года «черным днем» для российского парламентаризма, поскольку сегодня Госдумы одобрила два законопроекта об ужесточении правил проведения и финансирования митингов, подготовленные депутатом от «Единой России» Дмитрием Вяткиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе бурного обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев к спокойствию, заявив, что революции в России не будет.

В ходе дискуссии депутат от КПРФ Николай Коломейцев предупредил, что принимаемые ужесточения правил проведения митингов нарушают сразу две статьи Конституции РФ: о правах и свободах человека и гражданина, и о праве собираться мирно, без оружия. «Вы фактически вмешиваетесь в деятельность политических партий, переводя массовое мероприятие из уведомительных в дважды разрешительные», – подчеркнул он, выразив сожаление, что подобные законопроекты пишут люди, не организовавшие ни одного митинга. «Вы, «Единая Россия», проводите акции, зачастую даже не уведомляя заявкой [органы власти]», – подчеркнул он, сообщив, что лично неоднократно с этим сталкивался.

«Вы хотите перевести это все в неуправляемое русло и взорвать страну! – заявил Коломецев. – Те, кто предлагает такие законы – они в принципе работают против государства!» Депутат также обвинил авторов законопроекта в нарушении прав журналистов, работающих на митингах, и сообщил, что также является членом Союза журналистов России. «Все новые страницы биографии открываются. Мы не знали, что вы член Союза журналистов», – несколько озадаченно прокомментировал это заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Против инициатив депутата Вяткина высказался также депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. Парламентарий напомнил о только что принятом законе о всероссийской реновации, пояснив, что Вяткин своим законом запретит выкинутым из квартир на улицы жителям страны даже собраться во дворе дома, чтобы обсудить свое положение. «Заочно, не ставя людей в известность, их дома признают якобы аварийными, с тем, чтобы их из центра города выкинуть куда-то на окраину», – подчеркнул Шетин, обратив внимание, что достоверно известно о трех таких эпизодах только в Астрахани. «Они около собственного подъезда не смогут встретиться, поскольку вы к категории публичных массовых мероприятий отнесли пребывание одновременное граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений по различным вопросам их жизни», – сказал Шеин.

По его мнению, авторы подобных законопроектов работают на разрушение страны, поскольку уничтожают для вменяемой части администрации видеть те нарушения, которые допускает ее невменяемая часть. В итоге количество искусственно созданных проблем для людей зашкалит все мыслимые проблемы.

«Сегодня в определенной степени черный день для российского парламентаризма, – заявил член фракции КПРФ Алексей Куринный. – Нам предлагается принять блок репрессивных законов, которые прямо противоречат Конституции РФ».

Депутат обратил внимание, что фактически речь в законах Вяткина идет о том, что провести по закону митинг или шествие будет нельзя, поскольку власти в любой момент могут его запретить – к примеру, теперь организатор акции не сможет отказаться от предложения властей сменить ее место, дату и время.

«Второй вариант – проводить незаконно, но здесь коллега Вяткин поработал тоже, и, я думаю, мы в скором времени будем рассматривать блок о повышении ответственности, в том числе до уголовной за совершение таких нарушений», – отметил Куринный.

«Ваш земляк уже реализовал право на восстание, – обратился к нему спикер Володин. – Чем это закончилось, мы с вами знаем. Это трагедия для народов России! Во время Гражданской войны погибло 4,5 млн человек!»

«Успокойтесь, не будет революции», – убежденно заявил Володин, призвав коллег «защищать страну» в условиях серьезных вызовов.

В результате большинством голосов оба закона Вяткина были приняты в третьем, окончательном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.12.20

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