«Фобия из-за событий в Белоруссии»: «Единороссы» в Госдуме ввели обязанность для кандидатов-иноагентов на выборах

В России кандидаты на выборах, связанные с организациями-иностранными агентами, будут обязаны указывать это в своих агитационных и информационных материалах. Соответствующий законопроект сегодня приняла Государственная дума в первом чтении. Авторами документа выступила группа сенаторов и депутатов от «Единой России».

Как сообщил один инициаторов законопроекта сенатор Андрей Климов, речь идет о случаях, когда «лицо входит в органы управления организации-иноагента», имеет статус учредителя, участника этой организации, получает помощь от иностранных лиц, или является сотрудником СМИ, выполняющего функцию иноагента.

«А сколько депутатов в органах власти находится с функциями иноагента? – поинтересовалась депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. – Сколько таких кандидатов может принять участие в предстоящих выборах – вы же не просто так готовили эту инициативу?».

«Мы не следственный орган, мы анализируем информацию», – ответил Климов. Сенатор сослался на Школу муниципального управления, которая проводит семинары для россиян, желающих участвовать в муниципальных выборах. По его словам, это «странная организация, существующая, по нашим данным, за счет иностранных источников», при этом «готовит сотнями людей, чтобы они проникали в органы власти».

«По нашим данным, за последние несколько лет на территории стран Балтии, Чехии и Польши было проучено более 400 человек, речь идет о конкретных фактах, – заявил Климов. – Сколько из них будет баллотироваться, мы не знаем. Мое личное мнение – лучше бы такие люди вообще не совались в политику. Мы их не ограничиваем в пассивном избирательном праве, но лучше, чтобы граждане знали, кто есть кто».

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание коллег из «Единой России» о массе лоббируемых ими «предновогодних» законопроектов, ужесточающих действующие нормы законодательства. «Это все следствие той фобии, которая возникла у власти в связи с событиями в Белоруссии, – объяснил парламентарий. – Ничего из этого вам не поможет».

Как считает Иванов, упоминание в агитматериалах о связи кандидата с иноагентами не отвратит от него избирателей. «У меня в Курске был случай, когда ваш коллега от «Единой России», имеющий две судимости, одну из них за похищение человека, стал депутатом, – рассказал он. – Люди, прежде всего, обращают внимание хорошая у него программа или нет, хорошо ли он говорит, ну и, к сожалению, как он платит своим избирателям. А то, что у него будет написано про функции иноагента – это же не 30-е годы, когда везде были иностранные шпионы. Да, кому-то вы усложните жизнь, но вас это не спасет».

Законопроект в итоге был принят в первом чтении за счет голосов «Единой России».

В пояснительной записке к документу сказано, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах, а также на информационных стендах в помещении УИК и в избирательных бюллетенях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.12.20

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