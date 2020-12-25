Названы основные причины ускорения инфляции в РФ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал основные причины роста цен в четвертом квартале этого года. В ходе правительственного часа Совета Федерации, министр подчеркнул, что ускорение инфляции стало новым вызовом в конце года.

«В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции и рост цен на продовольственные товары в первую очередь, – отметил Решетников. – Основные причины – это снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие».

При этом, по словам Решетникова, безработица в России постепенно сокращается: в ноябре ее уровень составил 6,1%, против 6,4% несколькими месяцами ранее. Сохранению численности занятых в малом бизнесе помогли кредиты, которые подлежат списанию при условии отсутствия сокращения штата. По словам министра, сейчас такие меры поддержки сохраняют 5,4 млн рабочих мест.

Москва, Татьяна Дорофеева

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