В столкновениях в Вашингтоне виноваты элиты, уверен Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в США после утверждения итогов выборов президента страны и прошедших протестов в Вашингтоне. По мнению бизнесмена, политическая элита в Соединенных Штатах превратила государство в цирк. Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Заседание Конгресса США, где должны были утвердить итоги выборов главы государства, завершилось 7 января. Параллельно с этим процессом здание парламента захватили сторонники Дональда Трампа. По сообщениям СМИ, после столкновений у Капитолия погибли по меньшей мере четыре человека. Также сообщается о как минимум десяти пострадавших представителях правопорядка.

Пригожин обратился к американскому народу, призвав обратить внимание на то, как политическая элита США превращает страну в цирк. Также предприниматель констатировал, что теперь власть в Штатах потеряла право советовать другим государствам, по каким правилам им жить.

Бизнесмен полагает, что американская политическая среда зиждется на противоречиях, строящихся на расхищении бюджетных денег и доступе к «печатному станку» ФРС США. По мнению Пригожина, восстановление демократии возможно только в условиях проведения новых выборов, отличающихся от прежних максимальной прозрачностью и присутствием международных наблюдателей.

Пригожин напомнил, что еще недавно в США протестующих в Белоруссии называли «героями», а теперь полиция стреляет по американским гражданам. В заключение бизнесмен выразил поддержку американскому народу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.01.21

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