Абсурдная система и сказки о дешевом бензине: экономисты оценили, насколько подорожает топливо в 2021 году

В 2021 году россиян ждет очередное планомерное повышение цен на бензин, что заложено в созданной правительством РФ «рыночной» системе, при которой автомобильное топливо дорожает, несмотря ни на что. Как отмечают экономисты, власти осознанно перекладывают фискальное бремя на потребителей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов, розничные цены на бензин будут планомерно повышаться и к концу 2021 года и при «базовом сценарии» вырастут на 2,5%. «В России цена на бензин индексируется на 1,5 процентных пункта ниже, чем уровень инфляции по Росстату. Пока небольшой люфт между оптовыми и розничными ценами не очень приятный и мало кому дает позитивное восприятие, но он сохраняется, поэтому ждать стремительного роста цен не стоит. Пока ситуация более-менее спокойная, примерно на уровне инфляции», – сказал он.

При этом Баженов отметил, что общая конъюнктура на рынке складывается неблагоприятно. «Если мы говорим об оптовом сегменте, то цены растут уже сейчас. Акцизы выросли на 4% – мы говорим о товарном бензине и о дизельном топливе. Повышение будет и в следующем году, все это уже сейчас заложено в Налоговый кодекс. С 2014 года акцизы растут постоянно. Еще одна причина роста цен – демпфирующий механизм, который в 2020 году работал как налог на кризис. Предполагалось, что он будет балансировать цены, связанные с динамикой внешней конъюнктуры, но на деле он превратился в странный механизм, когда нефтяные компании получают субсидии, когда у них все хорошо, и вынуждены платить допсредства, когда у них все плохо. Получается какая-то парадоксальная ситуация. Производство в 2020 году не было рентабельным», – пояснил председатель правления Независимого топливного союза.

В этой связи Баженов также обратил внимание, что тревожным звонком стало отсутствие традиционного декабрьского падения цен. «Несмотря на то, что наблюдается сезонное повышение спроса, предложение повышается значительно, потому что компании продают излишки. В декабре обычно цены падают. Но тут в конце года нарисовался рост цен на нефть. В результате экспортировать стало выгодно. И излишки стали уходить на экспорт вот и все», – констатировал он, подчеркнув, что дисбаланс, при котором нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, также заложен в нынешней системе.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, также выступавший на пресс-конференции, считает, что российские власти довели ситуацию с энергоресурсами до абсурда. «Мы живем в каком-то дурдоме. Постоянно слышим заявления руководства страны о том, что они не допустят роста цен на бензин. Но топливо постоянно дорожает. Основная проблема этого безумного роста – это внутренняя политика государства. С 2014 года началось повышение акцизов на подакцизные товары и НДПИ, а экспортные пошлины планово снижаются и к 2024 году они должны обнулиться. Власти осознанно перекладывают фискальное бремя с экспортеров и зарубежных потребителей энергоносителей на внутреннего потребителя – россиян, бизнес, сельское хозяйство и т.д. Теперь у нас бензин и дизель дорожает, независимо от ситуации на нефтяном рынке. Мы добились стабильности – стабильного роста», – пояснил Жуковский. «Я обожаю слушать чиновников – большей безграмотности сложно найти. Сказки о том, что в России низкие цены на энергоносители – это от незнания основ экономического подсчета. В России цены и на нефть, и на газ, и на дизель, и на электричество в пересчете либо на паритет покупательной способности, либо по соотношению к реальным располагаемым доходам – одни из самых высоких в мире», – констатировал экономист.

Жуковский также отметил, что в России на заработную плату в 45 тысяч рублей можно купить 880 литров бензина, что значительно меньше, чем в целом ряде государств. «Норвегия – страна с безумно дорогим бензином. Но у них на среднюю зарплату можно купить 1850 литров. В загнивающей бездуховной Америке, которая, судя по нашему телевизору, скоро рухнет – 3600 литров. Германия – 2500 литров», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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