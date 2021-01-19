«Система контроля» и подготовка к «взрыву» финансовой системы: названы главные опасности «цифрового рубля»

Дискуссия о создании цифрового рубля вызывает массу вопросов – до конца не ясно, в чем будет его отличие от безналичных денег, и какова конечная цель новации. При этом, по оценкам экспертов, особый аспект финансовой цифровизации заключается в возможности контролировать поведение людей, а также вероятной подготовке к «взрыву» всей финансовой системы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников обратил внимание, что никакой конкретики о сущности «цифрового рубля» власти пока не представили. «Из выступлений видно, что «цифровой рубль» – есть некая особая валюта. Возникает вопрос, чем отличается цифровой рубль, который предполагается как особая субстанция, от безналичных расчетов», – сказал он.

По его мнению, перевод всех платежей в электронную форму – «мощная система контроля за поведением людей». «Поэтому Дума, которая очень ориентирована на то, чтобы все было контролируемо, всячески поддерживает это направление. Правда, хочу оговориться, это мировая тенденция», – пояснил Калашников.

«У меня есть подозрение, что, когда они вводят понятие «цифровой рубль», стесняются сказать, что речь идет о новой финансовой системе, которая появилась в связи с криптовалютой. Это пробный камень, попытка проверить, что будет, если начнем работать в этом направлении. Практического смысла на сегодня в понятии «цифровой рубль» я не вижу», – подчеркнул депутат.

При этом Калашников полагает, что идея введения цифровой валюты не в полной мере учитывает российские реалии. «В РФ на сегодняшний день в полностью отказаться от фиатных, то есть наличных, денег невозможно. Банкоматы стоят не везде, и не у всех есть кредитные карты, да и Интернет есть не везде. Плюс, огромный теневой сектор, который предпочитает функционировать в рамках наличных», – пояснил он.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян со своей стороны констатировал, что банковское сообщество наверняка будет сопротивляться такому нововведению. «ЦБ еще ничего не решил. Он только предоставил доклад, в котором предлагаются версии, модели. Конечно, есть и модель, в которой ЦБ будет выполнять все и вся. Тогда банкам, конечно, не останется места на рынке. Такой вариант банки не устраивает, потому что банковская система претерпевает серьезные изменения в связи с тем, что на рынок выходят операторы другого технологического профиля. Никто пока не понял, в чем отличие, зачем это городить. Тем более, когда речь идет о том, что они еще и будут конвертироваться один к одному», – сказал он.

Вместе с тем Тосунян согласился, что «цифровой рубль» может стать инструментом для контроля за гражданами. «Чем больше мы пытаемся зарегулировать рынок, защитить потребителей, обеспечить быстроту платежей, но патерналистским образом, тем более мы толкаем людей к криптовалюте. Участники рынка говорят: вы нас достали, мы найдем возможность уйти от госконтроля. Перебарщивать нельзя. К тому же, каждый шаг цифровой валюты отслеживается и сохраняется на бесконечное время. Можно проверить пошаговое движение каждого цифрового рубля. Есть преимущество, особенно, если речь идет о целевом использовании средств. Но это и сужение пространства человеческой воли», – подчеркнул глава АРБ.

«Если каждый твой шаг отслеживаться, то затрагиваются уже права человека затрагиваются. В США появилось ответвление, когда при выдаче кредита оценивают риски с использованием генетического кода. Это взывает судебные споры. Если вам отказывают по причине того, что ваша бабушка болела какой-то болезнью, которая может проявиться у вас, это серьезное ущемление прав. Мы вторгаемся в зону проблем философского и гуманитарного толка», – считает он.

Тосунян также отметил, что Китай также идет по направлению усиления контроля. «В Китае власти хотят создать средство контроля. Крупные бизнесмены Китая решили разговаривать с государством на языке равных, а китайской власти это очень не нравится. Они не привыкли, чтобы Alibaba или кто-то другой с ними так разговаривал и через эту платежную систему они поставят их на место», – пояснил он.

Калашников со своей стороны обратил внимание еще на один важный аспект. «Несколько лет назад США заключила соглашение о создании криптодоллара. Думаю, что определенный резерв криптодолларов уже есть. В любой момент можно объявить, что вместо наличного, безналичного доллара, начинает ходить криптодоллар. Оружие, которые может в дребезги разбить мировую финансовую систему, уже создано. Произойдёт переход к новой цифровой валюте, которая будет иметь новое содержание. Поэтому я предполагаю, что и у Китая и других стран есть стратегия и интерес отказа от фиатных денег. Вопрос, насколько глубоко эти процессы зашли, и что делаем мы», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.01.21

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