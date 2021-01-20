Половина уральских работодателей оказались противниками нецензурной брани

Чуть больше половины уральских работодателей – 52% – выступают категорически против использования обсценной лексики на работе. Таковы результаты опроса, проведенного hh.ru. При этом использование мата, по мнению руководителей компаний, фирм и предприятий, – не самое непростительное. Куда больше вопросов у них вызывают другие формы неприемлемого поведения.

«Наибольшее отторжение у работодателей вызывают оскорбления и унижение (88%), хамство и грубость (85%), обесценивание труда (84%), насмешки и издевательства (84%). В то же время, лишь 52% категорически против нецензурной брани в рабочем коллективе, а разговоры на повышенных тонах считают недопустимыми только 55% работодателей. Подавляющее большинство (88%) уверены, что сотруднику нельзя прощать неприемлемое поведение, даже если он демонстрирует ценные результаты», – сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на итоги опроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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