Скандал со «списком Парфенова»: в Госдуме проверили данные о двойном гражданстве депутатов

Комитет Госдумы по безопасности не нашел подтверждений наличия иностранного гражданства или вида на жительство у депутатов из так называемого «списка Парфенова». Об этом сегодня на пленарном заседании заявил глава комитета, бывший первый замглавы Следственного комитета РФ Василий Пискарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об истории с запросом депутата от КПРФ Дениса Парфенова напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после голосования по законопроекту о запрете иностранного гражданства для российских чиновников.

«Вот Денис Андреевич Парфенов инициативу эту озвучил… дайте материалы, вы не пальцем показывайте на кнопочку, вы материалы дайте. Вы один раз фамилии назвали, либо дайте материалы, либо за слова отвечайте, – заявил Володин. – Материалы на стол. А лучше в комитет, есть в комитете от Парфенова материалы?»

«Материалов в комитете от Парфенова, кроме его обращения, не имеется. Ни одного материала, подтверждающего заявления, – сообщил Пискарев. – Мы сделали запросы во все государственные структуры и правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть». В частности, комитет направил запросы в МИД, СВР, ФСБ, МВД, прокуратуру.

«Мы получили из этих органов официальные ответы, за подписью руководителей органов, о том, что информации о наличии депутатов из списка двойного гражданства не имеется. Мы сделали вывод, что информация, которую подписал коллега Парфенов, не соответствует действительности», – сообщил Пискарев.

Спикер Госдумы призвал депутатов, если у них есть доказательства наличия двойного гражданства у кого-либо из коллег, направлять эти материалы руководству парламента. «Думская трибуна не для склок», – подчеркнул он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.01.21

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