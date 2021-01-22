Оппозиция предупредила о рисках для выборов из-за новой идеи «единороссов»

Системная и несистемная оппозиция выражает тревогу по поводу нового законопроекта депутатов от «Единой России», который предполагает блокировку агитации в Интернете. Под запрет могут попасть любые сайты с призывами голосовать за тех или иных кандидатов, а штрафы распространятся, в том числе, на обычных пользователей, высказывающих мнение об участниках избирательной кампании.

Срок сбора поправок ко второму чтению законопроекта о блокировке незаконной агитации в интернете завершился в Госдуме 21 января. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на депутата от «Справедливой России» Олега Нилова, внесенное им предложение касается исключения из документа нормы о физлицах, которые не получают средств из избирательных фондов и не стремятся получить прибыль. Парламентарий пояснил, что это позволит россиянам свободно высказывать свое мнение в Сети.

В первом чтении документ был принят 23 декабря голосами «Единой России». КПРФ и ЛДПР выступили против, «эсеры» разделились – часть из них воздержалась, четверо голосовали против.

«Практически на любой избирательной кампании мы сталкиваемся с тем, что одной партии дают возможность вести агитацию в «день тишины», а нашу агитацию снимают», – пояснил протестное голосование ЛДПР зампред фракции Ярослав Нилов. Коммунисты, в свою очередь, уверены, что новая инициатива «единороссов» направлена против КПРФ, которая, по словам депутата Юрия Афонина, является «главным оппонентом власти».

Несистемная оппозиция со своей стороны предупреждает, что власть будет применять новую норму для блокировки любых неугодных сайтов и проектов. Так, координатор проекта «Объединенные демократы» (инициирован «Открытой Россией» Михаила Ходорковского для поддержки оппозиционных кандидатов) Анастасия Буракова предположила, что заблокирован может быть сайт ее проекта. Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук отметил, что новый закон – это «путь к усилению цензуры», а в партии «Яблоко» подчеркнули, что инициатива носит репрессивный характер.

«Протестные настроения захватили Интернет, и власти боятся, что они будут перенаправляться в электоральное русло», – пояснил зампредседателя партии Иван Большаков. По его словам, новое закручивание гаек приведет только к радикализации протеста и подорвет и так небольшое доверие к выборам.

Один из авторов законопроект депутат от «ЕР» Александр Хинштейн заявил изданию, что сформированный при его участии закон будет применяться к любым нарушителям агитации в Интернете, независимо от их партийной или социальной принадлежности.

Законопроект, который был принят в первом чтении 23 декабря, позволяет Роскомнадзору блокировать сайты с незаконной агитацией по запросу ЦИКа и региональных избиркомов в период со дня назначения выборов до истечения пяти дней после объявления их результатов. Издание напоминает, что в разряд незаконной, в частности, входит агитация, размещенная тем, кому это делать запрещено – избиркомами, органами госвласти, воинскими частями и так далее.

Кроме того, думский комитет по госстроительству готовит ко второму чтению сопутствующий законопроект этих же авторов об увеличении штрафов за незаконную агитацию примерно в 10 раз.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 22.01.21

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