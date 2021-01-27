«Нынешних мер поддержки недостаточно»: в Госдуму внесен законопроект о льготах для жителей Дальнего Востока

В нижнюю палату российского парламенте внесен законопроект «О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа», который разработали депутаты Госдумы Федот Тумусов (Республика Саха (Якутия), «Справедливая Россия») и Юрий Волков (Забайкальский край, ЛДПР).

Парламентарии предложили на федеральном уровне закрепить новые льготы в виде «дальневосточного капитала» и «карты дальневосточника». Первая законодательная новелла будет гарантировать жителям ДФО определенную сумму с момента рождения или через пять лет после переезда на Дальний Восток. Ее размер может оказаться не менее размера федерального материнского (семейного) капитала, который с 2006 года перечисляют родителям за рождение или усыновление ребенка.

«Карта дальневосточника – персонализированная именная карта, подтверждающая статус жителя Дальневосточного федерального округа и обеспечивающая получение дальневосточного капитала, а также соответствующих льгот и определенных социальных выплат», – говорится в законопроекте, который цитирует Vostok.Today.

Предполагается, что средства можно будет потратить на улучшение качества жизни и обеспечение свободного развития дальневосточников. Например, на открытие своего бизнеса, оплату жилья, лечения, образования или транспортных расходов.

Авторы инициативы – Федот Тумусов и Юрий Волков – считают необходимым раз в год выдавать каждому жителю Дальнего Востока десять тысяч рублей специально на оплату путешествий на самолетах или поездах.

«Площадь Дальнего Востока составляет больше 40% от всей территории Российской Федерации, но в этом округе проживает всего восемь миллионов человек. Отток населения каждый год свидетельствует о том, что существующих мер социальной поддержки недостаточно. «Дальневосточный капитал» и «карта дальневосточника» могут стать реальным подспорьем для жителей отдаленных территорий и привлечь переселенцев», – считает Федот Тумусов.

Предполагается, что в случае одобрения этого законопроекта новые меры социальной поддержки получат жители 11 субъектов РФ.

Стоит отметить, что в России существует аналогичный социальный проект в Москве – «карта москвича» или многофункциональная именная пластиковая карта. 11,9 млн человек получают скидки при оплате товаров и услуг, пользуются транспортным, банковским, медицинским и идентификационным приложениями.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.01.21

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