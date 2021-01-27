В Госдуму вызвали на беседу главу российского представительства соцсети «Тикток»

В нижнюю палату российского парламента приглашен на беседу генеральный директор российского представительства соцсети «Тикток» Сергей Соколов. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», – цитирует слова Пискарева пресс-служба Госдумы.

Депутат уточнил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее сеть «Тикток» оказалась в центре скандала в связи с массовой публикацией анонсов несанкционированных протестных акций 23 января и призывов к участию в них подростков. Накануне в думском комитете по информационной политике обратили внимание, что массовую публикацию фейков – каждая из 53 тем содержит «от нескольких однотипных сообщений до десятков постов». Больше всего недостоверных данных было в TikTok.

Москва, Светлана Антонова

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