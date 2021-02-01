«В мусорках оставляют детей единицы, дуры…» Госдума снова обсудит введение беби-боксов

Депутаты Госдумы готовятся внести на рассмотрение новую версию резонансного законопроекта о беби-боксах, который позволяет женщинам анонимно оставлять новорождённых в специальных контейнерах, пишет «Коммерсантъ».

По словам автора инициативы, депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, в новой версии документа исключен «возрастной критерий новорожденности», а также учтены замечания Генпрокуратуры – теперь требования к оборудованию и эксплуатации боксов предлагается устанавливать на уровне правительства РФ.

«С 2011 года беби-боксы действуют в 10 субъектах Российской Федерации – по три в Краснодарском и Ставропольском краях, два в Курске и по одному в подмосковных Люберцах, в Перми, Тюмени, Набережных Челнах (Татарстан), Пскове, Екатеринбурге и на Камчатке. За весь период их деятельности было спасено более 100 детей», – сказала Пушкина, пояснив, что реализация закона «не содержит новых расходных обязательств».

Однако глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) заявила, что даже в доработанном виде закон о беби-боксах ее фракция «не поддерживает и никогда не поддержит». По ее словам, в России и так «есть, где спасать детей». «В роддомах оставляют, если надо, в детские дома сдают, есть и другие возможности, усыновление. А это, знаете, – открой окошко и положи непонятно что и куда – это безобразие. В мусорках оставляют детей единицы, дуры. Но они и в окошко класть не будут», – считает парламентарий.

Напомним, предыдущий вариант законопроекта был внесен в Думу в декабре 2017 года. Депутаты предложили предоставить регионам России право открывать специально оборудованные места в медицинских учреждениях, где мать могла бы анонимно оставить новорожденного ребенка. Авторы документа предлагали также закрепить верхнюю границу возраста новорожденного – четыре недели.

По данным СКР, ежегодно в России насильственной смертью умирает около 2 тысяч детей. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в первом полугодии 2020 года по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») были осуждены 15 граждан.

Москва, Александра Быстрицкая

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