В Госдуме решили дополнительно «проработать» контроль над просветительской деятельностью в России

Комитет Госдумы по образованию и науке продлил до 12 февраля срок внесения поправок ко второму чтению скандальных поправок в федеральный закон «Об образовании», которые предполагают согласование просветительской деятельности в органах власти. Новый срок предложила установить заместитель председатель комитета Любовь Духанина.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от КПРФ Олег Смолин обратил внимание, что россияне массово требуют не принимать эти поправки, под соответствующей петицией собрано более 200 тысяч подписей, против инициативы высказались ученые и деятели культуры. В этой ситуации парламентарий предложил продлить рассмотрение поправок как минимум на 10 дней, поскольку «пока внятного предложения, которое бы сняло социальное напряжение, не представлено».

Инициатива членов комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ вызвала «нешуточную дискуссию», в том числе, в Общественной палате, признала глава комиссии по развитию образования и просветительской деятельности Общественной палаты Наталья Кравченко. «Олег Николаевич правду говорит, многие предлагали отклонить данный законопроект», – подтвердила она, отметив, что Общественная палата все же предложила поддержать проект закона, но «если будет чуть больше срок, то будет возможность проработать». Резонансные поправки следует рассмотреть на широких общественных слушаниях на площадке Государственной думы, считает Кравченко.

«Поддержать проведение круглого стола в Государственной думе до поступления законопроекта во второе чтение, – конкретизировал свое предложение Смолин. – Продлить хотя бы до 20 февраля».

В итоге председатель думского комитета Геннадий Онищенко сделал вывод, что на голосование должны быть поставлены два предложения – о продлении срока внесения поправок до 12 февраля, и до 20 февраля с проведением в Думе до этой даты круглого стола с привлечением экспертного сообщества. «Мы должны понимать, что просветительная деятельность на сегодняшний день очень востребованная опция – политически, – при этом пояснил Онищенко. – Чем дольше мы будем затягивать этот вопрос… ну, это мое мнение».

Против проведения круглого стола выступила Духанина – которая до этого сама предложила обсудить ее инициативу по продлению срока до 12 февраля. «У нас в плане работы комитета это направление одно из приоритетных в этом году, и у нас запланирован и круглый стол, и слушания, и потом утверждение резолюции на комитете. Я бы предложила не считать, что мы на принятии данных поправок в закон «Об образовании» прекращаем работать по направлению просветительской деятельности, – заявила она. – Сейчас просто надо отработать тот документ и решить ту задачу, которая стоит, и продолжить».

В результате 8 из 12 присутствовавших на заседании членов думского комитета поддержали инициативу Духаниной.

Как сообщал «Новый День», автором скандальных поправок выступила группа сенаторов и десять из 11 членов комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с председателем комитета по безопасности, экс-замглавы Следственного комитета РФ Василием Пискаревым. Единственным из комиссии, чьей подписи нет под законопроектом, оказался депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

В пояснительной записке к документу сказано, что «законопроектом предусматривается запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Для этого авторы законопроекта предложили наделить федеральные органы государственной власти в сфере образования полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений. Кроме того, новшество коснется и программ по обмену, в рамках которых российские школьники пока имеют возможность обучаться в зарубежных школах, проживая в семьях иностранных граждан.

Против идеи экс-силовиков выступили ученые и деятели культуры, кроме того, в Сети появилась петиция против поправок о просветительской деятельности. Обращение адресовано к Госдуме, под ним стоит уже больше 200 тысяч подписей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.02.21

В России за сутки выявили минимум заразившихся коронавирусом с 17 октября. / Регулятор ЕС позволил приступить к регистрации вакцины «Спутник V». / Шойгу рассказал об основе российских сил неядерного сдерживания. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»