«Люди идут в суд»: Минобороны РФ задумалось о соцподдержке семей погибших в боевых действиях военнослужащих

Комитет Госдумы по социальной политике и делам ветеранов единогласно поддержал законопроект Минобороны о распространении соцгарантий на семьи военнослужащих, погибших при выполнении боевых действий, но не успевших получить при жизни статус ветерана. Проект закона планируется вынести на пленарное заседание нижней палаты парламента 17 февраля.

Как пояснил заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сейчас семьи погибших военнослужащих добиваются соцгарантий через суд. Теперь же военные «будут знать, что их семьи не окажутся вне рамок социальной защиты». При этом, по его словам, новый закон не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

«Дело даже не столько в бумажной волоките, сколько в коллизии – челочек по команде убыл выполнять боевую задачу, и выполняя задачу, он погиб, – пояснил он. – Но при жизни он не успел получить удостоверение участника боевых действий, в первый раз он выполнял задачу». Командир части не имеет оснований для выдачи удостоверения участника боевых действий вдове или матери погибшего, а именно это удостоверение дает право на начисление ежемесячных выплат. «Люди идут в суд, суды становится совершенно справедливо на сторону членов семьи», – подчеркнул он.

Депутат от «Единой России» Валентина Кабанова со своей стороны отметила, что в проекте Минобороны сказано – дополнительные средства из федерального бюджета не потребуются. «У нас не было таких случаев, по судам все получали эти деньги? Если их не платили, значит, дополнительные средства должны быть?» – поинтересовалась она.

«Эти средства на самом деле заложены, и правительство нам все это подтверждает, – заверил замминистра РФ. – В рамках действующего бюджета Минобороны мы в состоянии обеспечить эти выплаты».

Речь идет о сумме в 3 634 рубля в месяц на каждого члена семьи. «Не такая большая сумма, но поверьте, для них существенно», – пояснил он.

Члены комитета единогласно рекомендовали парламенту поддержать законопроект в первом чтении. Планируется, что на пленарном заседании депутаты Госдумы обсудят документ 17 февраля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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