«Ситуация достаточно сложная»: в Госдуме решили навести порядок на аптечном рынке

Представители фракции «Единая Россия» в Госдуме признали «достаточно сложной» ситуацию на аптечном рынке России – речь идет о странном ценообразовании и попытках крупных сетей ставить производителям свои условия. Урегулировать эти проблемы, по словам депутата от «ЕР» Андрея Исаева, должны поправки в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Как заявил Исаев на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, «необоснованный скачок цен» на лекарства заставил законодателей «всерьез взглянуть на ситуацию на аптечном рынке России». «И мы увидели, что ситуация эта достаточно сложная, – пояснил он. – Сегодня там господствуют аптечные сети, которые законодательно, в отличие от продовольственных сетей, никак не урегулированы».

По словам парламентария, по данным на 2020 год 10% самых крупных сетей принадлежало 36% аптечного рынка, а топ-100 сетей – 60% аптечного рынка. «Это значит, что рынок в значительной мере монополизирован», – констатировал Исаев.

Кроме того, производителей раздражает, что общей практикой стало взимание аптечными сетями бонусов от 30 до 60% от оборота лекарств за то, чтобы этот препарат вообще попал в аптеки, платежей за расположение на полках, навязывание так называемых маркетинговых акций, а также оплата за обучение персонала работе с этим лекарством.

Эти средства, по мнению Исаева, производители могли бы потратить на разработку новых препаратов и удешевление уже имеющихся лекарств.

Еще одна претензия к аптечным сетям – неравномерное расположение точек продаж, в результате чего в стране есть населенные пункты вообще без аптек, потому что торговать там считают нерентабельным. Согласно новому законопроекту, отметил Исаев, одна аптечная сеть может владеть в регионе не более чем 20% аптечных предприятий.

«Единоросс» подчеркнул, что «в Европе, например, эти ограничения гораздо более жесткие» – например, в Германии один владелец может иметь не более четырех аптечных учреждений, установлены и жесткие требования по метражу точек продаж.

Вместе с тем, законопроект ограничивает бонусы для аптечных сетей 5% от оборота препаратов, а при наличии разных лекарств с одним международным торговым наименованиям аптеки будут обязаны предлагать гражданам, прежде всего, самое дешевое из них.

Отдаленные села и деревни должны будут снабжать лекарствами передвижные аптечные пункты, а всех фармацевтов и провизоров, имеющих право работать в аптеках, авторы документа хотят внести в единый федеральный реестр.

Предполагается, что сегодня Госдума рассмотрит документ в первом чтении. Правительство РФ уже представило ряд замечаний – например, отметив, что вопросы конкуренции на рынке не являются предметом регулирования двух законов, в которые авторы предложили внести правки.

Стоит отметить, что наряду с главой фракции «Единой России» Сергеем Неверным и его заместителем Андреем Исаевым, соавтором законопроекта выступает их однопартиец Александр Петров. Семье депутата Петрова, по данным РБК, принадлежит завод по выпуску медпрепаратов и лекарств «Медсинтез» на Урале, председателем Совета директоров которого он являлся с 2006 по 2010 год. Согласно информации «Контур.Фокус», в учредителях предприятия значатся Денис Александрович Петров и ООО «Инвестфармгрупп», 100% в уставном капитале которого владеет Александр Александрович Петров. В декабре завод заключил контракт на 1,2 млн рублей с областной клинической больницей Кирова на поставку препарата «Риамиловир», который включен Минздравом в перечень препаратов от коронавируса, неделей ранее – на 12 млн с Минздравом Свердловской области на поставку лекарственных препаратов. В целом за декабрь «Медсинтез» заключил как минимум 16 госконтрактов более чем на 56 млн рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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