КПРФ оспорит в Конституционном суде ужесточение наказания для организаторов и участников митингов

КПРФ намерена направить в Конституционный суд РФ заявление о признании неконституционным нового «закона Вяткина», ужесточающего наказание за неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов на митинге или демонстрации. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы от компартии Юрий Синельщиков в ходе брифинга перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«После того как поправки в Конституцию вступили в силу, Госдума стала принимать все больше законопроектов, которые направлены на ограничение прав личности, – обратил внимание Синельщиков. – Предлагается внести изменение в статью 20.2 КоАП, которое предусматривает введение административной ответственности в случае ненадлежащего бухгалтерского учета тех средств, которые поступили на проведение митингов и демонстраций, за несвоевременные и неполные отчеты, а также ответственность за передачу средств ненадлежащим лицом – например, так называемым иноагентом».

Как заявил парламентарий, введение таких правил является еще одним приемом для ограничения 31 статьи Конституции РФ, которая провозглашает свободу проведения гражданами митингов и демонстраций.

Кроме того, за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов предложено существенно увеличить штрафы и ввести административный арест до 15 суток, а также принудительные работы на срок до 120 часов.

Коммунисты считают, что этот закон неконституционный, подчеркнул Синельщиков. При этом депутат обратил внимание на постановление КС от 2014 года, где отмечается, что применение обязательных работ в качестве санкций за административные нарушения, которые связаны с проведением публичных или массовых мероприятий, может быть расценено как средство подавления инакомыслия, в том числе политического, и введение такого наказания за нарушение порядка проведения публичного мероприятия не соответствует Конституции РФ.

«Наша фракция оставляет за собой право в случае принятия этого закона инициировать обращение в Конституционный суд для признания этого закона неконституционным», – подытожил он.

Речь идет об очередном «законе Вяткина», который накануне Госдума приняла во втором чтении. Введение административного ареста на 15 суток депутат от «ЕР» Олег Быков объяснил необходимостью «защитить охрану общественного порядка, общественную безопасность, чтобы граждане имели возможность свободно выражать свое мнение, реализовать свое конституционное право свободно проводить шествия, митинги и демонстрации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

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