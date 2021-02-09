«Не подчинился – получи 15 суток ареста»: «Единороссы» в Госдуме продавили новое ужесточение правил для уличных акций

Сегодня нижняя палата парламента большинством голосов одобрила во втором чтении очередной законопроект депутата от «ЕР» Дмитрия Вяткина об ужесточении ответственности за нарушения при организации митингов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на призыв думской оппозиции отказаться от такой строгой меры наказания, как арест на 15 суток, представители «Единой России» ответили отказом, пояснив, что именно для ужесточения ответственности и создавался этот документ.

Как сообщил докладчик по законопроекту, депутат от «ЕР» Олег Быков, ко второму чтению поступило 13 поправок, шесть из них предложено отклонить. В частности, как пояснил автор одной из «забракованных» комитетом поправок, парламентарий от КПРФ Юрий Синельщиков, административный арест на 15 суток слишком суровое наказание за такое нарушение, как неповиновение требованию сотрудника полиции или Росгвардии. «Предлагаем исключить из санкций», – отметил он.

«Комитет не может поддержать такую инициативу, поскольку речь концептуально идет об уточнении административной ответственности и в концептуальном смысле ответственность уточняется в сторону увеличения, – прямо заявил в ответ Быков. – Противоположная позиция не считается допустимой».

«Единоросс» объяснил это необходимостью «защитить охрану общественного порядка, общественную безопасность, чтобы граждане имели возможность свободно выражать свое мнение, реализовать свое конституционное право свободно проводить шествия, митинги и демонстрации». За поправку Синельщикова в итоге проголосовало всего 77 его коллег, в результате чего она была отклонена.

Другое предложение – не вводить административную ответственность за отсутствие отчета организаторов о деньгах, потраченных на митинг – представители «ЕР» также заблокировали при первом же голосовании. «Это будет сильнейший рычаг у исполнительной власти, чтобы лишить права на митинги те или иные политические силы и лидеров», – прокомментировал ситуацию Синельщиков, пояснив, что «вести всю эту бухгалтерию особенно в небольших населенных пунктах будет некому, и людям придется отказаться от права на митинги».

«Вопрос очевидный! Поправка не может быть поддержана комитетом, поскольку соответствующие требования уже установлены в федеральном законе», – заявил Быков. Действительно, ранее Вяткин лоббировал другой закон, обязывающий организаторов митингов вести доскональную бухгалтерию.

В результате «единороссы» 307 голосами «за» провели в третье чтение законопроект, ужесточающий наказания для участников и организаторов митингов и шествий. При этом 75 депутатов Госдумы голосовали против и один воздержался.

Поправки в КоАП были внесены в Госдуму единороссом Дмитрием Вяткиным 23 ноября прошлого года. После вступления в силу этого закона, в частности, за неповиновение требованию сотрудника полиции, военного или росгвардейца россиян ждет «наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов».

Москва, Татьяна Дорофеева

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