«Это вообще не лезет ни в какие ворота»: в Госдуме назвали недопустимой идею Минсельхоза РФ

Инициатива министерства сельского хозяйства РФ по упрощению въезда в Россию мигрантов для сезонных работ «не лезет ни в какие ворота». Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Это вообще не лезет ни в какие ворота. Сколько раз в Государственной думе поднимали вопрос, что огромное количество безработных у нас в регионах, – обратил внимание депутат. – Я понимаю, если бы это касалось строек в Москве или Санкт-Петербурге, но это касается регионов РФ. Получается, Минсельхоз предлагает ввозить в Ростовскую область, где полно безработных, в Волгоградскую, в другие сельскохозяйственные регионы дополнительно мигрантов!»

При этом Власов подчеркнул, что «мигрантам, которые сейчас находятся в России, продлили все рабочие визы можно сказать почти бессрочно, и кто находился здесь и давно должен был уехать из-за коронавируса, до сих пор находятся здесь».

«А теперь нам Минсельхоз говорит: не надо своим гражданам давать работу, лучше еще мигрантов завезем откуда-нибудь. Это недопустимо. У нас огромное число безработных в регионах», – констатировал Власов.

Как сообщал «Новый День», Минсельхоз, Минтруд и МВД РФ проработают вопрос о привлечении иностранных рабочих для сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

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