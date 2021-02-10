Минсельхоз попросил пустить в Россию гастарбайтеров

Минсельхоз, Минтруд и МВД проработают вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма вице-премьера Виктории Абрамченко.

О необходимости привлекать гастарбайтеров ранее заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он отметил, что проведение некоторых сезонных работ в агрокомплексе требует привлечения дополнительных сотрудников, обладающих необходимым опытом, знаниями и навыками.

В Минсельхозе отметили, что к ним обращались представители ряда регионов и отраслевого сообщества с просьбой посодействовать в привлечении гастарбайтеров к сезонным работам.

Напомним, въезд иностранцев в Россию был ограничен в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Когда будет снят запрет, не известно. По оценкам РАНХиГС, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев. Об острой нехватке рабочих из-за отсутствия гастарбайтеров еще весной 2020 года предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успели приехать до закрытия границ, но производители сельхозпродукции все равно говорили о нехватке «рабочих рук» и склонялись к снижению посевных площадей.

Хаутов отмечает, что местное население плохо справляется с такими работами, так как зачастую не имеет должного опыта, а работы тяжелые. Как правило, в агрокомплексе с поставленными задачами справляются граждане Узбекистана и Таджикистана.

По его словам, в 2020 году сельхозпроизводители были вынуждены завышать вознаграждение сезонным работникам, чтобы избежать потерь урожая и снижения качества продукции. В отдельных случаях оплата за один рабочий день достигала 5 тыс. рублей, что сказалось на конечной стоимости продукции. Но, несмотря на столь хорошую оплату, значительная часть местного населения больше не хочет участвовать в полевых работах из-за тяжелых условий труда.

Москва, Иван Гридин

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