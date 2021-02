Новый опасный вирус: Пригожин разоблачил западные СМИ

Сегодня, 11 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции заявил, что американцы не оставляют попыток вмешаться во внутренние дела России. «Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причём попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их, собственно, и проводят, эту политику формулируют и осуществляют», – сказал Рябков.

Вмешательство в политические и социальные процессы других стран – это уже визитная карточка США. При этом в зарубежных средствах массовой информации именно наша страна прямо или косвенно обвиняется во вмешательствах – в выборы, в войны, в киберпространство (нужное подчеркнуть). Кроме того, Россия зачастую выступает источником чуть ли ни всех мировых бед.

Подобное поведение можно сравнить с попыткой заразить мир новым вирусом, вирусом русофобии, написал в своем телеграм-канале российский бизнесмен Евгений Пригожин. «Последние годы британские и американские либеральные СМИ проводят изощренную кампанию по заражению населения планеты опасным вирусом – вирусом русофобии. Пропагандисты и их хозяева усиленно стараются заставить людей поверить в то, что Россия – это источник всех бед мира», – говорится в сообщении.

Так случилось с ситуацией вокруг американских выборов 2016 года. США официально обвинили нашу страну во влиянии на исход выборных процессов. Кроме того, продолжают это делать, несмотря на то, что американский суд признал обвинения во вмешательстве необоснованными.

«Они уверяют, что русские регулярно вмешиваются в чужие выборы, бомбят мирных жителей Сирии, травят оппозиционеров и сбивают пассажирские самолеты. Скоро CNN, The New York Times, The Washington Post и им подобные начнут рассказывать, что русские едят детей и мечтают уничтожить Землю», – пишет бизнесмен.

Намеренное искажение информации призвано уничтожить имидж нашей страны на международной арене, «это не что иное, как информационный геноцид против России и русского народа», – резюмировал Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.02.21

МИД РФ отверг концепцию «ограниченной ядерной войны». / Выборы в Госдуму-2021. «Избиратели начинают меньше верить в обещания». / Социолог: Непарламентские партии могут рассчитывать на 14% избирателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»