«Либерализм в России мертв»: эксперт назвал свободную нишу на выборах в Госдуму-2021

В России нет либерализма – так же, как и во всем мире. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. «Либерализм в России мертв. Либерализма в России нет. На самом деле, либерализм мертв во всем мире. Тот либерализм, о котором писал в свое время Джон Локк», – сказал эксперт, выступая сегодня в ходе встречи за круглым столом, посвященной базовым ценностям россиян и их ожиданиям от политических партий накануне выборов в Госдуму.

Минченко обратил внимание, что после знакового выступления основателя «Яблока» Григория Явлинского в либеральном крыле произошел раскол, и теперь партия вряд ли станет безальтернативным магнитом для либерально-оппозиционных избирателей. «Сейчас возможность этого сценария очень сильно ограничена», – подчеркнул он.

Политолог также обратил внимание, что «Справедливая Россия» после объединения с Захаром Прилепиным несколько радикализовалась. «Я не думаю, что у «Патриотов России» и у Геннадия Семигина есть свой большой фан-клуб и идеологическое лицо, а «Справедливая Россия» стала более радикально-наступательной и более завязанной на внешнеполитическую проблематику», – пояснил он, уточнив, что в этих условиях у «эсеров» есть шансы преодолеть 5-процентный барьер.

Вместе с тем Минченко отметил, что электорат непарламентских партий имеет ряд серьезных отличий от избирателей тех политических сил, которые представлены в Госдуме – это индивидуализм, концентрация на внутренней повестке страны и стремление к снижению вмешательства государства в бизнес и экономику.

По оценке эксперта, непарламентским партиям мало будет занять пустующую нишу на политическом рынке – главное суметь убедить избирателя, что именно эта объединение способно реализовать такие планы. Для этого нужно продемонстрировать линейку фигур, у которых есть успешный опыт решения тех или иных задач, и убедить, что у партии есть реальные шансы на победу – потому что электорат готов голосовать за политическую силу, представляющую его интересы, только если понимает, что его голос не пропадет впустую.

При этом, как сказал Минченко, важен образ, который транслирует партия. «Есть несколько базовых образов, которые выделялись у Юнга. И у нас есть «заботливый правитель» в лице «Единой России». Есть «боевитый шут» в лице ЛДПР. Есть такой альтернативный заботливый – в лице КПРФ, который предлагает вернуться в некое светлое прошлое, – пояснил политолог. – Есть ранее заботливый, а теперь такой боевитый образ «Справедливой России», но нет образа такого открытого простодушного антиистеблишментного политика, нет образа «искателя», который находит новые сценарии, новые возможности. Нет образа «мага», который был бы готов поменять то, что есть сейчас с помощью каких-то невиданных технологий. И еще важный момент – есть идеологии партий, а есть идеологии правящего класса, они несколько различаются».

Как считает Минченко, внутри правящего класса сейчас идет борьба между пятью идеологическими направлениями: возвращение в 90-е к концепции правления олигархического крупного бизнеса, второе – госкорпорации как национальные чемпионы, третье – инфраструктурные проекты, четвертое – распределительная бюрократия, пятое – технократы и служилое дворянство, которое выведет страну из тупика.

«По большому счету, все эти основные идеологические ниши находят – кроме первой – свое представительство внутри «Единой России»», – сказал он, отметив, что каждая парламентская партия подыгрывает тому или иному сценарию: ЛДПР тяготеет к служилому дворянству, КПРФ – к госкорпорациям, «Справедливая Россия» – распределительной бюрократии. «По большому счету нет представительства малого и среднего бизнеса, и среднего класса, который на самом деле во всем мире сегодня обречен на заклание», – полагает Минченко.

«Ниша, которая не занята, и которую может занять одна из новых партий – это ниша спасения среднего класса. Потому что если его не спасать, он обречен на вымирание», – заключил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

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