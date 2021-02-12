Банк России выступил против долгосрочных соглашений о ценах на продукты питания

В ЦБ РФ не видят оснований для распространения практики соглашений по стабилизации цен, заключённых в отношении сахара и масла, на другие продукты питания. Как считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина, продлевать эти соглашения, действие которых завершается в конце первого квартала 2021 года, также нецелесообразно.

«Как краткосрочная мера по стабилизации цен эти соглашения сработали. Но, на наш взгляд, все-таки такого рода меры могут иметь позитивный эффект только в краткосрочном плане, – заявила Набиуллина на пресс-конференции. – Мы считаем, их не надо продлять. Если нужно стабилизировать или снизить волатильность цен, то можно поменять рыночные механизмы, вот как это предложено в зерне с демпферами».

«Мы не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений на другие товары, – подчеркнула глава Банка России. – В настоящий момент для этого нет оснований. В принципе, свободное рыночное ценообразования это основной вариант развития ситуации, иначе, если административные меры применять долго, это может проявляться и в снижении производства и предложения этих продуктов, возможно в инфляции других товаров».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.21

Потенциал для мягкой политики исчерпан: Банк России повысил прогноз цен на нефть и заявил об ожидаемом росте экономики. / Набиуллина определила инфляционные перспективы. / В Германии сочли странным заявление Лаврова о разрыве отношений с ЕС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»