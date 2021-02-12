Набиуллина прогнозирует дальнейший рост долговой нагрузки на россиян

Закредитованность населения в 2020 году выросла и продолжит увеличиваться. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Если мерить задолженность населения к доходам населения, то в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас розничные кредиты достаточно быстро росли и прежде всего благодаря ипотеке, и росли быстрее доходов, хотя доходы тоже росли, но чуть меньше», – пояснила она.

При этом Набиуллина отметила, что, «видимо, эта тенденция продлится и в 2021 году». «Кредитование населения будет расти чуть быстрее, чем доходы населения. И во многом такое кредитование будет поддерживать и экономический рост», – уточнила она.

Глава Банка России также обратила внимание на данные мониторинга, согласно которым качество кредитов не ухудшилось. «Банки новые кредиты стали давать больше заёмщикам с меньшей долговой нагрузкой. То есть дается меньше кредитов людям с уже накопленной долговой задолженностью», – пояснила она.

По ее словам, если объемы кредитования будут расти за счет вовлечения новых заемщиков с минимальной уже существующей кредитной нагрузкой – «это нормальный процесс, это увеличение проникновения розничного кредитования».

Регулятор намерен отслеживать эту ситуацию, смотреть с точки зрения системных рисков. «У нас есть все инструменты <…> мы можем коэффициенты предусмотреть, чтобы этот процесс нормализовать. Но, на наш взгляд, здесь абсолютно адекватная тенденция», – заключила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.21

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