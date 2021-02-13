США проиграли: New York Times называет мифом идею об исключительности Америки

Авторитетная газета New York Times утверждает, что США необоснованно высокомерны по отношению к противникам в кибервойне, поэтому и проигрывают. Время безраздельного американского господства в киберпространстве закончилось.

«Гордыня американской исключительности – миф о глобальном превосходстве, обнуленный числом погибших в результате пандемии, – вот что довело нас до этого. Мы думали, что сможем перехитрить наших врагов. Больше собственных хакерских атак, больше нападений на врагов, а не более совершенная защита – вот и весь наш ответ на становящийся все более виртуальным мировой порядок. Ведь это мы сами делали себя более уязвимыми, подключив к интернету водоочистные сооружения, железные дороги, термостаты и инсулиновые помпы в больницах. Причем с гордостью делаем это со скоростью 127 новых устройств в секунду», – пишет газета.

Службы, созданные государством для защиты и нападения в киберпространстве, по мнению авторов издания, давно забыли об обороне и сами думают только о проникновении в чьи-то секреты. А в это время сквозь «дыры» проникают чужие хакеры.

«В АНБ, двойной задачей которого является сбор разведданных по всему миру и защита американских секретов, наступление давно затмило оборону. На каждую сотню кибервоинов, совершающих нападение – поиск и накопление сведений о «дырах» в технологиях для использования в целях шпионажа или подготовки поля боя, – часто приходился всего один-единственный одинокий аналитик, играющий за защиту, чтобы оборонять наше киберпространство».

Ситуацию прокомментировал военный писатель Алексей Суконкин.

«New York Times все-таки серьезное СМИ и просто так каждый раз не пишет – «русские хакеры», но ощущение остается, что этот термин в статье присутствует. Хотя там у них в историческом экскурсе все начинается именно с пишущих устройств в американском посольстве, которые якобы поставили коварные русские. Потом уже оказалось, что это не совсем так, но осадок остался. Просто Штаты сейчас проигрывают в современных методах боя, в полевых операциях их удивляет «ЧВК Вагнера», в интернете – русские хакеры, на длинных дистанциях – крылатые ракеты «Калибр».

Эксперт считает, что современная ситуация чревата необдуманными решениями со стороны тех, кто стоит за спиной у нового президента США Джо Байдена, но, если миру удастся пережить этот период, то дальнейшее развитие будет благополучным.

«Просто мы будем жить не в мире, где все пытаются решать в Вашингтоне. Тем, кто привел Байдена к власти, нужно бы понимать, что не все еще существует в открытом доступе. Помимо уже известных ресурсов и инструментов у России и прочих стран-противников США могут быть и другие, которые не позволят Вашингтону просто взять и победить в горячей войне. Поэтому нужно аккуратно пережить переходный период от глобального доминирования американцев к настоящему мировому сообществу», – резюмировал Суконкин.

Москва, Светлана Антонова

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