«Погрузить страну в темное царство»: Госдума усилиями «ЕР» разрешила блокировать страницы соцсетей россиян за агитацию на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном третьем чтении поправки о регулировании предвыборной агитации в Интернете, несмотря на яростные возражения думской оппозиции. Новые нормы, как заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, окончательно перекроют поток информации, который мог идти вне поля провластных СМИ. Против инициативы «единороссов» выступили также «Справедливая Россия» и ЛДПР.

«Все официальные СМИ сегодня фактически подчинены действующей власти, точнее – «Единой России», и действуют в ее интересах», – подчеркнул Куринный, назвав Интернет единственной площадкой, где оппозиционные политики могут свободно общаться с гражданами страны. «Там вы часто проигрываете, – обратился он к «единороссам». – Сегодня делается попытка, на наш взгляд противоречащая Конституции, выключить эту площадку, погрузить страну в темное царство, чтобы у наших избирателей не было никакой информации».

Депутат обратил внимание, что теперь, если обычный россиянин на своей странице в соцсетях напишет хоть что-то, касающееся выборов, и эта информация не будет оплачена из избирательного фонда какой-либо партии или политика, не будет санкционирована в избиркоме, может получить сразу два штрафа и блокировку своей страницы.

«Это недопустимо. Любой человек может пойти агитировать на рынке или еще где-то, повесить соответствующее изображение на своем доме или внутри дома, пригласить своих друзей, объяснить им позицию – а теперь его личная страница фактически приравнивается к СМИ, – пояснил Куринный. – Чтобы что-то написать, он должен будет обеспечить заказ на изготовление агитационного материала, заключить договор с кандидатом о том, что он размещает за деньги или безвозмездно и только после этого он сможет воспользоваться информационной площадкой в Интернете».

По его оценке, новые правила не заставят платить штрафы сразу всех пользователей соцсетей, которые на своих страницах будут рассуждать о политике. «Я не говорю, что всех смогут наказать – безусловно нет. Не хватит ни сил, ни ресурсов Роскомнадзора, чтобы заблокировать миллионы страниц», – признал Куринный, подчеркнув, что блокировать и штрафовать будут самых активных и прогрессивных из пользователей.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов поддержал коллегу, заявив, что его фракция категорически против этого законопроекта. «Нам осталось проработать четыре месяца, и сейчас не время закручивать гайки для миллионов наших граждан, которым мы, с одной стороны, предлагаем быть активными строителями гражданского общества, а с другой – выдавливаем их в направлении какого-то военного капитализма», – констатировал он.

Парламентарий отметил, что страница в соцсетях является собственностью гражданина, и решение о ее блокировке является фактически насильным лишением этого имущества. При этом Нилов напомнил «единороссам», что в Госдуме депутаты этой партии представляют не свои собственные предпочтения и интересы, а своих избирателей. «Спросите их [нужен ли им такой закон]», – предложил Нилов.

Между тем соавтор законопроекта и по совместительству глава профильного комитета Госдумы «единоросс» Ольга Савастьянова заявила, что вся оппозиция не поняла, о чем внесенный ею и коллегами законопроект. «Мы за то, чтобы агитация велась на законных основаниях», – сообщила она.

Несмотря на то, что ЛДПР также выступила против новой инициативы, объединенных усилий трех фракций системной оппозиции не хватило для того, чтобы заблокировать идею «Единой России»: закон был принят в третьем чтении с 302 голосами в поддержку при 100 против. Воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

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