«Демократия у нас…» Госдума утвердила пять членов ЦИК

Госдума назначила в Центральную избирательную комиссию пять своих представителей, поддержав кандидатов от четырех фракций и внефракционной группы депутатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения процедуры голосования произошла легкая словесная перепалка о демократических ценностях.

В Центризбирком коммунисты выдвинули действующего члена ЦИК Евгения Колюшина, ЛДПР – первого заместителя руководителя думской фракции Александра Курдюмова, «Единая Россия» – руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского, «Справедливая Россия» – действующего члена ЦИК Николая Левичева, а группа депутатов предложила назначить Антона Лопатина.

«Комитет поддержал представленные кандидатуры единогласно», – заявила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, пояснив, что все они являются опытными участниками или организаторами избирательных кампаний. Парламентарий отметила, что в вопросе назначения членов ЦИК Госдума «сохраняет преемственность», поскольку три кандидата из пятерых являются действующими членами Центризбиркома, а «два кандидата – это новички, но это люди состоявшиеся, которые также имеют опыт в организации и участии в избирательных кампаниях». Самоотвод не стал брать ни один из кандидатов.

В ходе открытого голосования кандидатуру Евгения Калюшина поддержало 409 парламентариев при двух воздержавшихся, Александра Курдюмова, Николая Левичева и Антона Лопатина – 404 при одном воздержавшемся, Константина Мазуревского – 401 при одном воздержавшемся.

Парламентарии поздравили назначенных членов ЦИК. «Мы сформировали представительно в ЦИК, которое, в соответствии с законодательством о ЦИК, находится в компетенции Государственной думы. Все, кто сегодня избран, люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права. Давайте им пожелаем одного: руководствоваться законом и только законом нашей страны», – сказал спикер госдумы Вячеслав Володин.

При этом в начале обсуждения вопроса в зале вспыхнул легкий скандал. После того как спикер Госдумы объявил, что Совет думы по согласованию с фракциями решил обойтись без обязательных выступлений самих кандидатов и вопросов к ним, слово попросил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Ранее он отмечал, что депутаты были лишены возможности заранее изучить материалы по вопросу о назначении членов ЦИК, поскольку документы не были загружены в электронную базу.

«Спросите его как депутата, но не как члена фракции!» – потребовал из президиума вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев. «Но пока он член фракции. Как бы вам ни было малоприятно, это из прав и полномочий депутата», – возразил ему Володин, пояснив, что «фракция поддерживает [решение Совета думы], но член фракции Иванов имеет право на слово».

«Я считаю, что это решение, которое принял Совет думы, противоречит нашему регламенту», – заявил Иванов, когда ему включили микрофон.

«Вы хотели бы задать вопросы кандидатам, или выступить по данному вопросу?» – поинтересовался спикер. «Я слышал, что и депутат Куринный хотел задать вопросы, и, может быть, другие парламентарии тоже задали бы, – ответил Иванов. – Я просто констатирую, что такое решение противоречит регламенту».

«Единая Россия» и «эсеры» тут же безоговорочно поддержали решение Совета думы, отказались от права задавать вопросы кандидатам. В ходе голосования по порядку, предложенному Советом думы при назначении членов ЦИК, 402 парламентария высказались «за», и только один голос оказался против.

«Демократия – это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна! Перечеркнули все <…> Демократия у нас, а вот посмотрите в Америке, на Украине и в Прибалтике», – заключил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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