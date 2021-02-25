российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 февраля 2021, 18:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Экстрадиция экс-чиновника Минкультуры РФ Мазо из Австрии снова откладывается

Адвокаты бывшего руководителя департамента Минкультуры Бориса Мазо, который является одном из фигурантов громкого уголовного дела «реставраторов», подали прошения пересмотреть решение о его экстрадиции в связи с состоянием здоровья.

В суде заявили, что вопрос будет рассмотрен после выступления эксперта, который даст заключение о состоянии Мазо, передает «Интерфакс».

Ранее Австрия отказала в экстрадиции Мазо Испании, где россиянина подозревают в причастности к отмыванию средств через покупку элитной недвижимости в Марбелье. Речь может идти об особняке в Испании за 4 млн евро, приобретенном семьей Мазо.

Как сообщал «Новый День», в России Мазо был заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По делу проходит обвиняемым также экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов.

По версии следствия, Мазо, Пирумов и их подельники легализовали похищенные деньги.

В феврале 2020 года также сообщалось о вступлении в силу решения об экстрадиции Мазо, поскольку Высший Земельный суд Австрии не удовлетворил его апелляцию. Адвокаты экс-чиновника тогда заявили, что продолжат оспаривать решение суда о выдаче его России.

Вена, Алевтина Белова

Вена. Другие новости 25.02.21

Старейшее педагогическое издание России выставляют на улицу. / В центре Москвы на женщину упала сосулька. / Турсезон-2021: надежды россиян на заграничный отдых рискуют не оправдаться. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Босния и Герцеговина готова судиться с американским производителем вакцины от коронавируса

В Албании застрелен глава крупного наркокартеля

Черногорские албанцы перекрыли федеральную трассу в знак протеста

Приштина потерпела новое фиаско: Конференция европейских конституционных судов поддержала Сербию

Власти боснийского города решили вписать Марс в герб муниципалитета

В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России для США и Европы

Сербия направила в Северную Македонию вторую партию вакцины от коронавируса

На Балканах произошло новое землетрясение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Культура, Общество, Политика, Россия, Экономика, Европа,