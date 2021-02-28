«Закон джунглей»: мировое сообщество осуждает Байдена за авиаудары по Сирии

Мировое сообщество осуждает авиаудары США, которые были нанесены по территории Сирийской арабской республики (САР) в ночь на 26 февраля. Сирия, Россия, Иран, Куба, Венесуэла и другие страны выразили несогласие с политикой Вашингтона в отношении ближневосточной страны.

В Дамаске расценивают удар как грубое нарушение суверенитета страны, которое повлечет за собой ухудшение региональной обстановки. Заявление представителя МИД арабской республики передает информационное агентство SANA. Сирия требует от нового президента США Джо Байдена прекращения политического курса «в духе его предшественника Дональда Трампа». Такой подход внешнеполитическое ведомство назвало «законами джунглей».

Москва в очередной раз выразила обеспокоенность в связи с теми действиями, которые американская сторона принимает в Сирии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он также указал на тот факт, что Вашингтон предупредил российских военных о предстоящем авиаударе по Сирии всего за четыре или пять минут до его нанесения. С точки зрения деконфликтинга это ничего не дает, отметил министр.

В Тегеране назвали удары США по «проиранским» формированиям на территории Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности этой страны. Представитель иранского внешнеполитического ведомства указал на незаконность американского присутствия на территории Сирии.

Венесуэла считает уходом от дипломатии и международного права авиаудары США по территории Сирии и осуждает агрессию.

Политику Белого дома на Кубе сочли вопиющим нарушением суверенитета Сирии и Устава ООН. Такое заявление сделал в субботу министр иностранных дел этой страны Бруно Родригес Паррилья.

Известно, что Вашингтон рассматривает арабскую республику исключительно с точки зрения своих энергетических интересов и продолжает контролировать нефтяные объекты Сирии. Именно по этой причине войска США все еще находятся в САР, несмотря на многократные призывы властей страны к их выводу.

Для сохранения американских военных в Сирии нет никаких объективных причин, поскольку террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) были окончательно разгромлены в 2020 году с помощью ВКС РФ. Особую роль в победе над боевиками сыграла «ЧВК Вагнера».

Однако Вашингтон продемонстрировал всему миру, что не планирует менять свою экспансионистскую политику в отношении Сирии. Байден продолжит оправдывать присутствие американцев в регионе войной с ветряными мельницами.

Москва, Светлана Антонова

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