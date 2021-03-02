«Президент России является сторонником диалога»: Кремль прокомментировал перспективы выхода РФ из Совета Европы

Россия будет продолжать работать в европейских структурах, и в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до тех пор, пока страны-собеседники не сделают взаимодействие невозможным или сами не откажутся от него. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о заявлениях, сделанных накануне депутатами и сенаторами в ходе встречи за круглым столом в Совете Федерации.

«Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави в том числе в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Совете Федерации заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы, а его коллега Леонид Слуцкий задался вопросом, имеет ли смысл для России оставаться в Совете Европы и отметил, что «президент примет правильное решение, а мы все с этим согласимся».

«Президент России является убежденным сторонником диалога во всех областях, в обсуждении самых острых проблем, и президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры», – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в Совете Европы «звучат и весьма трезвые голоса, звучат также достаточно непримиримые голоса, призывающие, что называется, рубить все концы». «Нам более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости все-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом», – пояснил представитель Кремля.

Без Российской Федерации работа подобных международных органов «будет однозначно неполноценной», поэтому другие государства также должны быть заинтересованы во взаимодействии с РФ, отметил Песков.

Москва, Татьяна Дорофеева

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