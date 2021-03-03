«Не соответствует нормам социальной справедливости»: в Госдуме предлагают пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму предложение отменить ограничения на пересчет пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы – глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Авторы документа отмечают, что действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии в отношении работающих пенсионеров, что «не соответствует понятию и нормам социальной справедливости».

«С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами», – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии.

По оценке авторов инициативы, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 млрд рублей с учетом «численности работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, в 5,4 миллиона человек».

Напомним, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что индексация пенсий рабочим пенсионерам может возобновиться в следующий бюджетный период. Не исключено, что это произойдет с января 2022 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

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