В Совете Федерации сказали, когда ждать индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Индексация пенсий рабочим пенсионерам может возобновиться с января 2022 года. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвеенко, вопрос «индексировать или не индексировать» – не стоит на повестке дня.

«Насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Матвиенко отметила, что сейчас главная задача – «найти средства для бесперебойной ежегодной индексации». «Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», – сказала она.

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова подтвердила, что речь идет о следующем годе. «Бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий – с января 2022 года. Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года», – сказала Бибикова.

По ее словам, затраты из федерального бюджета на индексацию пенсий работающим пенсионерам могут составлять от 400 млрд до более одного триллиона рублей, в зависимости от того, кому будет производиться индексация – всем работающим пенсионерам или по категориям.

При этом сенатор не исключила, что правительством может быть принято и какое-то другое решение, прописывающее механизм индексации пенсий работающим пенсионерам. Отвечая на вопрос, когда может быть принято решение по срокам и категориям, Бибикова сказала: «Мы ждем этого каждый день».

Напомним, 1 февраля в правительстве сообщили, что предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров направлен в администрацию президента.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.03.21

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