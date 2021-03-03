Комфорт становится недоступным: в Москве зафиксирован существенный рост цен на жилье

В Москве цены на жилье комфорт-класса за год выросли на 19% до 10,6 млн рублей, а за два года увеличение составило 36%. В 2021 году этот сегмент продолжит дорожать, пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

По данным аналитиков, в пересчете на квадратные метры самая высокая стоимость жилья комфорт-класса в районе Тропарево-Никулино, где 1 кв м продается по 264 тысяч рублей. Второе место разделили Раменки и Войковский район с показателем в 250 тысяч рублей за «квадрат».

Минимальная стоимость «квадрата» в Можайском районе – в среднем 147 тысяч рублей. В тройку по этому показателю также вошли Митино (164 тысячи рублей) и Южное Бутово (167 тысяч рублей).

Максимальный показатель цены за квартиру был отмечен в районе Преображенское – 18,8 млн рублей. В пятерку также вошли Нагатинский район (16 млн), Тропарево-Никулино (15,8 млн), Соколиная Гора (14,6 млн) и Хорошевский (14,4 млн).

В топ-5 районов с минимальным средним бюджетом покупки вошли: Лианозово (5,6 млн), Можайский (7 млн), Крюково (7 млн), Митино (7,3 млн), Некрасовка (7,4 млн), сообщили аналитики, не уточнив при этом, какой метраж у этих квартир.

При этом эксперты отмечают, что средний бюджет предложения к концу года составил 11,3 млн рублей за квартиру, что скажется на средней цене сделок в первом квартале 2021-го. По предварительным оценкам, в течение года цены продолжат активный рост.

Генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова пояснила, что одним из факторов роста цен в 2021 году станет увеличение числа новостроек, которые реализуются по эскроу-счетам. «Прирост цен на рынке новостроек комфорт-класса Москвы в течение года будет не ниже 15-18%», – считает Кузнецова.

Как сообщал «Новый День», в России объем выданных ипотечных кредитов в январе 2021 года стал рекордным для этого месяца. Согласно предварительной оценке «Дом.РФ» и Frank RG, всего было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на 265 млрд рублей. По сравнению с январем прошлого года рынок ипотеки вырос на 23% в количественном и на 40% в денежном выражении.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

«Оружие Москвы против Запада»: в Словакии произошел политический кризис после тайной покупки российской вакцины от коронавируса. / «Не читайте»: Кремль прокомментировал сообщения о готовности России отдать Курилы. / Японский миллиардер оплатит полет к Луне восьмерым добровольцам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»