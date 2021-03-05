Кремль готовится к новым санкциям Запада

В Кремле допускают ужесточение санкций против России со стороны западных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, США и Великобритания исходят из наличия у России химического оружия, однако все его запасы давно уничтожены.

«Исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций… Конечно же, Россия понимает это, учитывает это и прорабатывают различные сценарии, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», – цитирует Пескова «Коммерсантъ».

«Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие», – уточнил представитель Кремля, и подчеркнул, что реальных данных, подтверждающих это, быть не может, поскольку «Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия». Кроме того, в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия, были свернуты и все профильные программы, заверил Песков.

О возможном введении новых санкций против России ранее сообщило агентство Bloomberg. Речь может идти не только о персональных запретах для российских олигархов, но и об ограничениях для суверенного российского госдолга.

Как сообщал «Новый День», ранее ЕС ввел новый пакет персональных санкций в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора России Игоря Краснова и руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Вашингтон в тот же день объявил о санкциях в отношении семи высокопоставленных российских чиновниках власти и 14 организаций. В Кремле охарактеризовали санкционные пакеты как абсурдные и безосновательные.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.21

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