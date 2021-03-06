Осташко: в СБУ испугались «вторжения» Пригожина на территорию Украины

Граждане Украины подняли панику после сообщения о направляющемся в сторону Киева частном самолете петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Украинские пользователи Сети испугались возможного визита бизнесмена, поэтому обратились в различные ведомства и лично к президенту страны с просьбой ввести военное положение, а также задействовать спецслужбы.

По информации телеграм-канала «Фаренгейт», утром 6 марта Пригожин вылетел из Петербурга на частном самолете. По некоторым данным, борт направился в сторону Киева.

Журналист Руслан Осташко также подтвердил, что самолет бизнесмена действительно «появился» в воздушном пространстве над Украиной.

«Самолет с Евгением Пригожиным прямо сейчас выписывал траекторию над Украиной, которую в СБУ приняли чуть ли не за попытку вторжения!» – отметил Осташко.

Пользователи соцсетей Украины негативно восприняли эту новость. Один из блогеров высказался о необходимости сбить борт Пригожина, чтобы не допустить приземления в Киеве.

Телеграм-канал «Союз блогеров Украины» отреагировал на информацию о возможном визите предпринимателя словами «только этого не хватало». Некоторые жители Украины увидели угрозу для всей страны.

Так, один из пользователей заявил, что Пригожин опасен, поскольку захватывал Донбасс и может уничтожить дома украинцев.

На странице президента Владимира Зеленского в Instagram стали появляться просьбы о введении военного положения. Некоторые популярные блогеры Украины попросили вынести вопрос на обсуждение Совбеза, посчитав, что ведомство должно оперативно отреагировать на «попытку вторжения».

«Совбез должен оперативно отреагировать на эту попытку вторжения и не допустить вмешательства со стороны России!», – заявил один из блогеров.

По словам Осташко, паника стихла после полученной информации о том, что борт Пригожина проследовал мимо Украины.

Киев – Москва, Светлана Антонова

Киев – Москва. Другие новости 06.03.21

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