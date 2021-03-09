Предвыборная кампания в Госдуму началась: «ЕР» обвинила КПРФ в «черном популизме»

Партия «Единая Россия» объявила о начале предвыборной кампании в Государственную думу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев публично обвинил КПРФ в «черном популизме».

«Предвыборная кампании фактически началась. Она началась и по встречам, и по обещаниям, и по требованиям. Понятно, что душа многих, собравшихся здесь – в полях – с избирателями», – сказал Исаев, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, политики уже пытаются завлечь своих избирателей, и в некоторых случаях прибегают к «черному популизму». «Мы столкнулись с «черным популизмом» – распространением фейков и лжи, которые должны сыграть на нервах избирателей. Мы привыкли, что врет и лжет несистемная оппозиция. Но, когда из уст депутата Госдумы, представляющего одну из старейших партий нашей страны, звучит прямая ложь о том, что якобы готовится новое повышение пенсионного возраста, при чем в каких выражениях – «мне доподлинно известно»! – мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией», – заявил Исаев.

«А ведь он представляет партию, которая входит в парламент, а значит участвует в государственной власти. Мы все знаем этого человека, что он давно дружит и де-факто служит провокаторам. И здесь вспоминаются слова Юлиана Семенова: «Друг провокаторов не может быть честным человеком», – сказал он.

Кроме прочего, Исаев предложил внести поправки в законодательство, которые будут обязывать кандидатов в депутаты отчитываться за свои обещания. «Чтобы обещания, который дают кандидаты, фиксировались в программе депутата и по этой программе депутат ежегодно отчитывался перед избирателями. Некоторые строят свою программу по принципу обещаний семи верст до небес – чем больше наобещаешь, тем больше проголосуют. За каждое обещание надо будет отчитаться. Я предлагаю предложение председателя нижней палаты парламента обсудить во всех фракциях и принять его в статусе поправок в наш регламент», – сказал «единоросс».

Ранее глава московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин выразил уверенность, что власти намерены снова повысить пенсионный возраст для россиян. Позже это заявление раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Александра Быстрицкая

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