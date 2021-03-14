Аналитический центр НАТО оказался в центре скандала из-за «пророссийской» статьи

Материал двух ведущих экспертов Атлантического совета (организация признана нежелательной в РФ) вызвал недовольство коллег. Опубликованная работа, по мнению других сотрудников, получилась слишком «пророссийской».

После выхода материала на сайте организации появилось письмо, подписанное более 20 сотрудниками. Они раскритиковали коллег Эмму Эшфорд и Мэтью Берроуза за публикацию, которая якобы не соответствует интересам США, пишет Politico.

Недовольными вышедшим материалом оказались бывшие дипломаты: экс-посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, а также бывший помощник госсекретаря и экс-посол в Польше Дэниел Фрид.

«Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы полностью разделены и что политика США в отношении России была и остается в основном обусловленной проблемами прав человека», – говорится в письме.

По мнению политолога Владимира Карасева, выход скандального материала указывает на то, что другие способы повлиять на ситуацию Вашингтону уже не помогают. Поэтому в США заговорили о демократических ценностях.

«Когда американцы начинают вспоминать про демократические ценности и права человека, это значит, что никакими другими способами они ничего добиться не могут. Они что бы хотели? Чтобы Россия шла в русле американской политики. Причем тут демократия и как она может этому поспособствовать?» – объяснил он цель материала Эшфорд и Берроуза.

В России не получится популяризировать западные ценности, поскольку здесь преобладает традиционное воспитание. Сам факт появления статьи и разгоревшийся скандал указывают на то, что в США появилось хоть какое-то обсуждение целей внешней политики.

«Возможно, под демократией они имеют в виду появление десятков полов и их равноправие, как на Западе, чтобы Россию за границей представляли не мужчины в составе ВКС или «ЧВК Вагнера», а какие-нибудь трансгуманоиды? Но так, наверное, не получится, у нас все-таки традиционное воспитание. Ну вот там до кого-то дошло, что не факт, что демократизация в России послужит на благо внешнеполитическим интересам США. Формулировка, конечно, корявая, но хорошо уже, что хоть какая-то дискуссия началась», – отметил политолог.

Атлантический совет (Atlantic Council, американский аналитический центр при НАТО) специализируется на международных отношениях и вопросах безопасности. Создан в 1961 году для расширения сотрудничества США со странами Европы. Признан нежелательной организацией в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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