России пора становиться сильной: ведущие эксперты обсудили меры по защите граждан за рубежом

Сегодня, 17 марта, в Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция, на которой обсуждались вопросы обеспечения защиты прав граждан РФ за границей. Крупные российские эксперты затронули темы задержания россиян на территории других государств, экстрадиции, а также проблемы исполнения судебных решений за пределами РФ. Обсуждались также и практические вопросы судебных споров с иностранными ответчиками.

Вынесение решения без ответчика – это расправа

По словам партнера консалтинговой группы G3 Игоря Елисеева, очень важно, чтобы истец, имел право подавать иски по месту своего пребывания, если его права нарушены иностранными компаниями.

Также существует проблема уведомления иностранных ответчиков. Сейчас процесс организован через органы юстиции или иные компетентные органы. Он неэффективный и долгий, отмечает Елисеев. Зачастую ответчик даже не знает, что к нему подан иск. Так случилось с делом Bellingcat и ФАН, когда суд Амстердама вынес решение по делу в отсутствие представителей Федерального агентства новостей, так как они не были уведомлены должным образом. Иностранные суды уведомляют через международные почтовые службы DHL и UPS. Необходимо внедрять данную практику.

«Вернемся к делу ФАН и Bellingcat. Они отправляют простыми DHL и UPS свои решения, так почему мы должны так сильно усложнять и вести дела через дипломатические каналы?» – сказал Игорь Елисеев на онлайн-конференции.

Эксперты согласились, что в Российской Федерации недопустимо вынесение судебного решения без уведомления и одним заседанием. Это просто невозможно, подчеркивает юрист. Поэтому суд Амстердама в данном случае не просто нарушил закон, но и нарушил все процессуальные нормы. Была необходимость дождаться ответчика, уведомить его и выслушать, чтобы соблюсти принцип состязательности сторон. Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский охарактеризовал решение нидерладского суда не иначе как «расправу».

«Рассмотрение дела в отсутствие одной из сторон без получения аргументов одной из сторон, без попыток суда получить эти пояснения… Это, что называется, расправа», – заявил Барщевский.

Защита репутации

Еще одна проблема – дела о защите деловой репутации. С появлением блоггинга, у пользователей Интернет-платформ появилась возможность распространять, в том числе ложные, сведения о физических и юридических лицах и не нести за это наказания. Или же штрафы за подобные действия несоизмеримо малы по сравнению с уроном, нанесенным репутации.

Кроме того, зачастую нет возможности выяснить, к кому конкретно предъявлять подобные иски. В пример Елисеев привел платформу YouTube, которая принадлежит компании GOOGLE LLC США, и для того, чтобы привлечь владельцев каналов к ответственности за распространение порочащей и оскорбительной информации, необходимо делать запрос в компанию GOOGLE. Причем дочерняя компания GOOGLE в Москве, такой информацией не располагает. Встает вопрос об эффективном способе борьбы с такими YouTube-каналами, без определения личности владельца, если он скрывается. Например, подача иска в порядке особого производства, установления факта распространения порочащей информации и блокировка по судебному решению этого канала Роскомнадзором.

Сам Елисеев не понаслышке знает о проблеме выяснения владельцев каналов. Он выступал на стороне истца в деле по иску российского бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову. Где сторона Навального, заявила, что блогер не имеет отношения к YouTube-каналу «Навальный Live», несмотря на использование его имени. Обращение истца в компанию GOOGLE не помогло определить владельца канала, который должен нести ответственность за распространение ложной информации.

Будет исполнено?

Существует также вопрос исполнения решений российского суда за границей. К примеру, в случае вынесения решения суда об обязании иностранных граждан/компаний опровергнуть информацию и удалить ее, нет гарантии его добровольного осуществления. Значит, встает вопрос о принудительном исполнении. Опять же, этот момент должен быть закреплен на законодательном уровне.

«Это возможно так же по дипломатическим каналам, через управление юстиции. Если же нет международных договоров о правовой помощи, то необходима блокировка Роскомнадзором, сайтов, YouTube-каналов на территории РФ», – рассказал Игорь Елисеев.

В пример можно привести иск Олега Дерипаски против THE TELEGRAPH, THE TIME, THE NATION. Арбитражный суд Краснодарского края признал информацию порочащей и обязал ее удалить. Решение вступило в законную силу, но не было исполнено. Ответчики его просто проигнорировали. В этом процессе суд пошел вопреки практике: рассматривал иск на территории РФ и уведомлял ответчиков через DHL.

России пора становиться юридически сильной

Западные страны зачастую делают, так как им удобно. А мы действуем по тем правилам, которые были придуманы 50 лет назад, из-за чего судебные процессы могут длиться годами. Поэтому мало кто хочет судиться с иностранными компаниями, люди просто не могут защитить свои права. Это сложно, дорого и долго, объяснил юрист.

К примеру, то, что происходит в правовой системе США, не имеет никакого отношения к правосудию. Здесь правосудие подчиняется политике. Поэтому иностранцев за киберпреступление могут посудить на 27 лет. В России такой срок зачастую не дают даже убийцам. Право не выгодно сильному, отметил Барщевский. По его словам, Штаты, делают то, что хотят, потому что они сильные.

России в таком случае тоже пора становиться сильной, то есть построить эффективную правовую систему, чтобы защищать интересы своих граждан.

Светлана Антонова

