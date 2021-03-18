«Признаем Донбасс с Приднестровьем и выкатим ультиматум…» Как Москва может изменить политику в ответ на заявление Байдена

Россия должна переходить к жесткой ультимативной риторике в отношении США. Как считает политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, в ответ на обвинения и давление со стороны Запада Москва должна признать Донбасс и Приднестровье, а также пересмотреть политику в отношении Прибалтики. Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

По оценке эксперта, после резонансного высказывания президента США Джо Байдена диалог с Вашингтоном практически невозможен, но российский лидер Владимир Путин вправе потребовать официального извинения.

«Байден должен извиниться. Только этом случае между ними (с Путиным) возможны какие-либо контакты. Не думаю, что Байден будет извиняться, но сама постановка вопроса, что Россия и Путин требует извинений, показывает, что Путин находится выше, чем Байден. Америка будет унижена тем, что от нее требуют извинений. Потом – просто с ними не контачить», – подчеркнул он.

Более того, Матвейчев выразил уверенность, что Москве следует уходить от «зеркальных» мер во внешней политике и переходить к ультиматумам. «Что касается дальнейших событий, я думаю, что нам нужно разговаривать с ними с позиции ультиматумов. Наш МИД должен заявить, что поскольку уже прерваны контакты рабочей группы по Минску с украинской стороны, мы объявляем: если еще раз какая-то страна введет санкции, связанные с Украиной, минскими процессом или Крымом, то мы автоматически сразу признаем ДНР, ЛНР и Приднестровье», – пояснил он.

«Думаю, что после этого молдавский и украинский президенты бегом побегут в США и ЕС и будут умолять никаких санкций против России не вводить», – уточнил эксперт.

В противном случае, Россия будет вынуждена выдвинуть следующий ультиматум, полагает Матвейчев. «Если они это сделают (продолжат санкционную политику), то мы признаем республики и выкатим еще один ультиматум –мы ликвидируем украинскую государственность, оккупируем Прибалтику и прочее… Нужно разговаривать с ними жестко. Они не готовы – не могут справиться ни с Сирией, ни с Венесуэлой, ни с Ираном. Если проявлять силу, они будут прогибаться», – заключил эксперт.

Напомним, накануне в интервью телеканалу ABC президент США заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Днем ранее Нацразведка США опубликовала доклад, из которого следует, что Россия во время президентской предвыборной кампании в США в 2020 году якобы совершила попытку дискредитировать Байдена и поддержать теперь уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Среди главных целей кампании также назывались подрыв американцев к выборам и углубление социально-политического раскола в США. При этом в разведслужбе заявили, что не зафиксировали атак России на инфраструктуру выборов. В Кремле сочли доклад «абсолютно безосновательным и бездоказательным».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

В магазинах Metro усилили контроль из-за угроз об отравлении продуктов. / Авиакомпании получат субсидии на полеты в Калининград. / Сноуден подает документы на российское гражданство. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»