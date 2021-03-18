Стала известна дата внеочередных парламентских выборов в Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, дата согласована со всеми главными политическими силами, в том числе оппозиционными.

«Сегодня состоялась моя встреча с руководителем [оппозиционной] фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – это внеочередные парламентские выборы», – отметил Пашинян в сообщении на своей странице в «Фейсбуке».

Премьер-министр уточнил, что при принятии решения были проведены консультации с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией «Мой шаг» и руководителем оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном.

Ереван, Светлана Антонова

Ереван. Другие новости 18.03.21

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