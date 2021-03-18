«Это большая ошибка…» Депутат Госдумы раскритиковал участие России в Парижском соглашении

Участие России в Парижском соглашении по климату в сегодняшних обстоятельствах является опрометчивым. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов на парламентских слушаниях «Может ли быть частным российский лес?»

«Я считаю, нужно пересматривать вот это соглашение… Это большая ошибка, политическая ошибка», – подчеркнул он.

По его мнению, не Россия, а России должны платить по Парижскому соглашению на восстановление пострадавших от пожаров или браконьеров лесов. «СО2 в мировом масштабе потребляется где? Нашими российскими лесами и болотами. Это почему не учитываем? Может быть нам нужно получать со всего мира с тех же Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран, где вообще ни одного дерева нет, но они выделяют, они производят вот эти энергоносители», – констатировал Нилов.

Напомним, Парижское соглашение по климату было принято в 2012 году, и пришло на смену Киотскому протоколу, касавшемуся выбросов парниковых газов. Для России соглашение вступило в силу 6 ноября 2019 года. По данным ООН на октябрь 2020 года, его ратифицировали 189 стран и ЕС. В 2017 году из Парижского соглашения вышли США.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.03.21

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