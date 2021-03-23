«Можно наплевать на все…» Россию планомерно превращают в страну правового беспредела

Россия на протяжении 30 лет планомерно превращается в страну «правового бескультурья». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его мнению, правовой беспредел сопровождает современную Россию с момента ее формирования.

«Произошедшее в 1991 году и в последующие годы стало сигналом, что на волю народа и закон можно было наплевать. В 90-х годах правой беспредел процветает. Он проявлялся в росте преступности, росте форм злоупотребления чиновников, коррупции, разворовывании госсобственности. В начале 2000 годов органы прокуратуры подвергаются невиданной массовой чистке», – сказал Синельщиков.

Депутат подчеркнул, что эти тенденции ярко прослеживаются в избирательном законодательстве. «Создается база избирательной системы, которая основывается на обмане и подтасовках. Избирательный процесс в России, начиная с выборов 2003 года, становится исключительно управляемым со стороны исполнительной власти. На выборах в Госдуму 2011-2016 годов мы встретились с крайним цинизмом властей: в отдельных регионах местные руководители вообще не обращали внимание на избирательные процессы – по окончании выборов просто они вписывали, считали разумными, чтобы, как мне сказал один высокопоставленный чиновник, не пришли к власти «Шариковы», – отметил он.

Синельщиков также напомнил фиаско партии власти в Приморье в 2018 году и скандал с Алексеем Навальным. Парламентарий пояснил, что по обвинениям в коррупции или в попытках отравления, которые озвучил Навальный, не было проведено никаких проверок, не было возбуждено уголовных дел. При этом не было и уголовного дела о клевете в отношении оппозиционного политика. Это вызывает юридические вопросы, считает он.

Кроме этого, депутат обрушился с критикой на поправки, которые были приняты к Конституции РФ. «Без малого год назад принята новая Конституция. Поправки в Основной закон продолжают обсуждать юристы и политики. Сегодня в юридическом сообществе вызывает критику и возражения не столько то, что президент получил непомерную власть и иммунитет, а то, что Конституция стала более непритязательной, противоречивой и даже примитивной. Работать по такому закону невозможно», – заявил он.

«Начавшаяся в нашей стране тенденция к игнорированию международного права вполне гармонирует с отказом России участвовать в Римском статуте международного уголовного суда», – добавил Синельщиков.

Последние замечания депутата вызывали негодование спикера Госдумы Вячеслава Володина, который обратил внимание, что Госдума поддержала конституционную реформу. «Мы с вами, когда рассматривали поправки к Конституции, приняли их без возражений и голосующих против. Что у нас произошло за это время? Граждане поддержали поправки в Конституцию. Страна укрепила суверенитет. А мы сейчас начинаем говорить о международных соглашениях, которые не ратифицированы. Надо вообще разобраться по некоторым договорам, зачем мы их подписывали и зачем вступали. А вы говорите: давайте мы туда пойдем. Мы уже были там один раз. Что со страной стало?» – заявил Володин.

Москва, Александра Быстрицкая

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