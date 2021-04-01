Для россиян за рубежом готовят онлайн-выборы

Для россиян, проживающих за рубежом, могут создать единый электронный избирательный округ. С таким предложением в администрацию президента (АП), парламент и МИД планирует обратиться Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, пишет газета «Коммерсантъ».

По мнению главы штаба, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, появление дистанционного электронного голосования (ДЭГ) способно привести к дисбалансу голосов в одномандатных округах, так как явка при электронном голосовании традиционно выше. «Почему не сделать при наличии электронного голосования единый электронный округ для избирателей, и тем самым никакой регион не перекашивать за счет людей, живущих за рубежом? Чтобы не было недоверия, как в Воронежской области, к результатам выборов», – прокомментировал Венедиктов.

На выборах в Госдуму-2016 к Воронежской области были приписаны избиратели приднестровского Тирасполя. Тогда 4 тысячи их голосов за список «Единой России» были по ошибке приписаны «Справедливой России». Единый округ помог бы избежать подобных недоразумений.

По мнению Венедиктова, создание такого округа помогло бы решить проблему с голосованием российских граждан в Донбассе. Он считает, что внести необходимые изменения до старта избирательной кампании еще возможно.

На сегодняшний день в российском законодательстве не предусмотрено условий для внеочередного изменения схемы участков, их утверждают раз в 10 лет, последний раз ЦИК сделал это в 2015 году. А для выделения отдельного округа понадобится перенарезка и укрупнение нынешних 225 округов.

По данным Центризбиркома (ЦИК), в 2020 году за рубежом проживало более 1,8 млн россиян. Для голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам проживающие за границей россияне прикрепляются к различным территориям в России, этим распределением занимается ЦИК.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.04.21

«Ситуация стабильная»: ФАС и Минсельхоз отвергли риск дефицита сахара в России. / Убийство Шабтая Фон Калмановича: СКР завершил расследование. / Каждый седьмой работодатель обращает внимание на знаки зодиака соискателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»