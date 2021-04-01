В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов для «нерадивых родителей»

Государственный совет Адыгеи внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о повышении штрафов до 5 тысяч рублей для «нерадивых родителей» при повторном нарушении обязанностей по воспитанию детей. Документ зарегистрирован в электронной базе Госдумы.

Авторы проекта закона обратили внимание, что по действующему законодательству предусмотрены штрафы от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов. По их оценке, эта мера «не является действенной для нерадивых родителей», а незначительный размер штрафа позволяет совершать данное правонарушение неоднократно.

В этой связи Госсовет Адыгеи предлагает увеличить размер штрафа в случае повторного совершения названного административного правонарушения от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Изменения предлолагаются в статью 5.35 КоАП.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.04.21

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