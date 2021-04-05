Радикалы из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, организация запрещена в России) покинули захваченный город Пальма в провинции Кабу-Делгаду, пишет Telegram-канал Conflict Zone.

Исламисты зашли в город 10 дней назад, вынудив более 35 тысяч местных жителей бежать перед страхом попасть в заложники террористов. В захвате принимали участие около 100 радикалов, которые без труда выбили военных и получили контроль над городом.

Источники сообщают, что за время господства в городе радикалы сумели завладеть крупными суммами денег, оружием и военной техникой. Награбленных ресурсов хватит на долгие годы войны. Боевики продолжают совершать атаки в прибрежных районах, используя корабли и лодки, захваченные в ходе нападения на Пальму.

После сообщений о захвате Пальмы местная служба безопасности сообщила о начале антитеррористической операции, однако сейчас гораздо сложнее противостоять боевикам, чем несколько лет назад. Еще в 2017 году исламисты были вооружены мачете и передвигались на мопедах. Теперь в их арсенале есть современное оружие, а свои налеты они совершают на внедорожниках.

Правительство страны осенью 2019 года привлекало иностранные силы для борьбы с радикалами. СМИ сообщали, что в контртеррористических операциях участвовали российская «ЧВК Вагнера», Dyck Advisory Group и другие сторонние подразделения.

Россияне успешно выбили исламистов из нескольких городов на севере страны, после чего по неизвестным причинам покинули Мозамбик. После этого боевики запрещенной в РФ группировки ИГ снова активизировались в северных районах африканского государства, захватив несколько городов.

Пальма, Светлана Антонова

Пальма. Другие новости 05.04.21

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