Пять месяцев «мирного» Карабаха: Россия и Турция, миротворцы и «фактор Пашиняна»

Спустя почти пять месяцев после подписания трёхстороннего мирного соглашения по Нагорному Карабаху в повестке остается ряд потенциально опасных рисков и нерешенных проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве российские эксперты оценили перспективы нахождения российских миротворцев в регионе, «фактор Пашиняна» и как влияют на ситуацию отношения России и Турции.

Как отметил исполнительный директор Экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин, ситуация в Нагорном Карабахе зависит от ряда внутренних и внешних рисков. По его словам, внешние риски больше проявлялись в Армении. «Большинство экспертов в феврале предрекали ему (премьер-министру Армении Николу Пашиняну, прим. ред) потерю власти в течение года. Первое время не было уверенности, что власть, которая подписала соглашение, удержится в дальнейшем», – сказал он.

Притчин отметил, что политический кризис в Ереване в определенной степени угрожал будущему мирного договора по Карабаху. «Николу Пашинину и его партии удалось стабилизировать (ситуацию), несмотря на то, что назначены досрочные выборы в парламент. По соцопросам мы видим, что Пашинян может рассчитывать на сохранение власти, если ничего экстраординарного не произойдет. Увязка между сохранением Арменией обязательств по соглашению с Пашиняном высокая», – пояснил эксперт.

«Хотя эксперты в Армении не ожидают, что, если Пашинян потеряет власть, его преемники откажутся от обязательств в рамках трехсторонних договоренностей – слишком сложное стратегическое положение у Армении – сложно рассчитывать на изменение статуса-кво при любом раскладе. 87% армянских экспертов считают, что Армения будет придерживаться, даже если Пашинян потеряет власть», – уточнил Притчин.

В то же время эксперт отметил, что в Азербайджане ситуация, с точки зрения внутриполитических рисков, «более спокойна и позитивная». «Азербайджан чувствует себя победителем в конфликте», – констатировал он.

Другими потенциально опасными факторами Притчин назвал возможные противоречия между двумя ведущими игроками в регионе – Турцией и Россией «Мы рассматривали это как возможный дестабилизирующий фактор. Такое же мнение высказали 72% армянских эксперта. Азербайджанские эксперты в большинстве своем считают, что практически нет никаких рисков в отношениях Турцией и России в отношении карабахского урегулирования», – отметил он.

В этой связи Притчин также обратил внимание, что Армения и Азербайджан по-разному смотрят на российский миротворческий контингент в регионе. «42% в Азербайджане допускают, что работа (миротворцев) будет продолжена после 2025 года. В Армении – 85%», – сообщил он.

По его словам, самый масштабный клубок проблем возможен в отношениях Армении и Азербайджана: Ереван ощущает себя проигравшей стороной и крайне болезненно реагирует на происходящее, а у Баку, как победителя, возможен синдром завышенного ожидания. «Большинство в Азербайджане считает, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не удастся решить ближайшие 5 лет, только 17% ответило, что это возможно. Приблизительно такой же расклад в Армении. Уровень негативной риторики остается. Инерция негативного восприятия друг друга не позволяет создать позитивную информационную среду для урегулирования», – сказал Притчин.

Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев со своей стороны отметил, что эмоциональная сторона мешает урегулированию конфликта. «Мы впервые на постсоветском пространстве за 30-летнюю историю сталкиваемся с ситуацией, когда одно государство восстанавливает территориальную целостность после этно-сепаратистского конфликта. Сразу же было принято абсолютно правильное решение разделить политическое урегулирование в плане обсуждения статуса и работы с связанные с экономикой», – сказал Караваев.

Эксперт выразил уверенность, что искать дальнейшие шаги для урегулирования нужно именно через экономическую выгоду акторов. «Восстановление инфраструктуры становится полем конкуренции через внешних игроков, будет определённая борьба за подряды. К тому же возникает проблема, связанная с тем, что транспортные коммуникации требуют товарной загрузки. Мы должны мыслить этот процесс и работы, чтобы показать потенциальные возможные проекты для реализации. Для Армении, как более уязвленной стороны, это может быть экспорт горнорудного сырья», – сказал он.

Напомним, политический кризис в Армении и акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались после подписания 10 ноября 2020 года совместного с Азербайджаном договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, гарантом которого выступила Россия. 28 марта премьер-министр Армении заявил, что подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.

Москва, Александра Быстрицкая

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