«Законодательный туман»: российские законы провоцируют рост коррупции

Российские законы становятся сложнее, что влечет за собой сбои в их исполнении, а также коррупционные риски. Об этом говорится в исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, которое цитирует газета «Коммерсантъ».

По мнению автора исследования, старшего научного сотрудника ИГМУ НИУ ВШЭ Александра Кнутова, на проблему сложности законов не обращают достаточно внимания и каждая новая поправка в уже действующий документ часто ведет к тому, что текст закона утрачивает «системность». Эксперт считает, что зачастую законы не стремятся упрощать из-за сложности согласования ведомственных интересов.

«Авторы поправок нередко понимают, что статью в изменившейся редакции лучше разделить на две или даже три новые, но тогда это потребует дополнительных согласований формулировок, не относящихся к предмету текущих правок и не важных для инициаторов изменений. Поэтому они ограничиваются точечными изменениями в существующей структуре. Это приводит к значительному усложнению конструкции статей», – пояснил он.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что проблема не только в юридико-техническом оформлении законов, но и в «лаконичности и простоте языка законодателей».

В Госдуме признают сложность принимаемых законов и сопутствующие риски. «Усложнение есть. Предложения становятся огромными, сплошные запятые и точки с запятыми, мысль становится не видна. Когда тексты перегружены, это плохо и с точки зрения восприятия, и с точки зрения правоприменения. Это препятствует правовой определенности: значит, обязательно будет сбой. Такие сбои несут в себе самые разные риски – от непонимания целей, которым должны следовать правоприменители, до коррупционных возможностей», – согласился с экспертами председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Москва, Мария Соколова

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