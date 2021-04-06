«Десять лет стагнации, вымирания, роста цен и безудержные поборы»: Зюганов подвел итоги «периода стабильности»

Россия переживает десятилетие стагнации, несмотря на официальные заявления Кремля о периоде стабильности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме. Политик подчеркнул, что страну «обложили со всех сторон взрывоопасными геополитическими снарядами», и обрушился с критикой на экономическую и политическую политику Кремля.

«Нам обвялена гибридная война. Страну встроили в строй американского капитализма. Сегодня глобалисты предъявили ультиматум. Нам объявлена гибридная война. Мы названы врагами №1. Нам нужно делать все, чтобы выбраться из системного кризиса, когда главные рычаги управления в Вашингтоне, финансово-экономические решения принимаются в МВФ и других международных институтах власти. Нас обложили со всех сторон не только санкциями, но и взрывоопасными геополитическими снарядами. Вот-вот может заполыхать война на Донбассе», – сказал Зюганов.

По его оценке, в России нет той стабильности, которой гордится Кремль. «Пока стабильности, с точки зрения морально-политической, финансово-экономической, в стране нет. Она за прошлый год провалилась еще на 3,6% Почти десять лет стагнации экономики, вымирания населения, рост цен и безудержные поборы с граждан. Если посмотрите доходную часть за последние 5 лет, доходы олигархии выросли на 53%, банкиры только за прошлый год, когда страна нищала, хапнули плюс 8%, а бюджет топчется на месте», – возмутился он.

«Я бы очень хотел услышать от президента на послании главное – хватить ли у него воли, чтобы взять лево руля», – заявил Зюганов.

По его словам, послание президента РФ и отчет премьер-министра носят принципиально важный характер. «Идти дальше курсом, который протопали Ельцин, Чубайс, Гайдар и вся эта свора предателей, пьяниц и воров – невозможно. Чтобы восстановить стабильность, нужен новый курс», – заключил политик.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 06.04.21

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