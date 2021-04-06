Соседствуем со странами третьего мира: депутат Госдумы «разбил в пух и прах» правительственные «успехи» в медицине

Россия по качеству медицинской помощи оказалась в числе стран третьего мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. При этом политик обвинил правительство РФ в распространении недостоверной информации о состоянии медицины, и обратил внимание, что кабмин отодвинул сроки реализации госпрограмм до 2030 года, тогда как проблемы необходимо решать уже сейчас.

По словам депутата, статистика в сфере здравоохранения опровергает официальные заявления властей о ситуации в отечественной медицине. «Несмотря на заявления, что Россия с пандемией справляется лучше других, объективных анализ показывает другое. Общая смертность в РФ возросла на 18%, естественная убыль рекордная – 668 тысяч – на 324 тысячи человек больше, чем годом ранее. От 50% до 80% – связь с ковидом имеет. Статистика опровергает успехи. Мы неоднократно указывали на необъективность информации и невозможность принимать адекватные меры», – подчеркнул он.

Куринный отметил, что на 100 тысяч населения пришлось 250 смертей от ковида – это едва ли не худший результат в мире. «Согласно расчетам, на первых местах – бедные страны Латинской Америки, потом Болгария, Литва и Россия», – констатировал он.

При этом парламентарий считает, что коронавирусный кризис в России имеет системные причины. «Спасибо медикам, которые сделали все возможное, в том числе ценой собственных жизней, чтобы сохранить здоровье и жизни граждан. В избыточных смертях виноваты не они, виновата система организации медпомощи в РФ», – сказал он.

«Потери ВВП от некачественного здравоохранения и отсутствия должной профилактики, по оценкам экспертов, ославляют от 15 до 20% в год – около 20 трлн рублей в год», – пояснил Куринный.

Депутат также обратил внимание, что в России из года в год растет доля платных медицинских услуг, несмотря на падение доходов населения. «Недоступная и некачественная медицинская помощь, оказываемая в госучреждениях. Недопустимо низкими остаются зарплаты медработников при огромной нагрузке и ответственности. А разница в плане зарплат между регионами достигает в 4-5 раз. Системные проблемы привели к тому, что мы не только плохо справились с ковидом, несмотря на официальные заявления. По основным показателям здоровья наша страна откатилась на уровень стран третьего мира. В рейтинге ООН мы на 95 месте рядом с Алжиром», – констатировал он.

«Продолжительность жизни сейчас упадет на два года – на 10 лет меньше, чем в развитых странах. Стандартизированный коэффициент смертности от болезни системы кровообращения в России в два раза выше, от злокачественных образования – в 1,5 раза, от инфекционных заболеваний – в три раза выше, чем развитых станах мира», – уточнил он.

При этом Куринный заявил, что предотвратимые потери в России составляют 500 тысяч человек в год. «Такое количество мы могли бы сохранить ежегодно, но отсутствие политики и финансирования приводит к таким колоссальным потерям на фоне непростой демографической ситуации», – подчеркнул он.

«Что сделало правительство в этой связи? Увеличило финансирование? Проанализировало, разработало программу действий? Правительство воспользовалось ситуацией и внесло изменения во все документы, переняв достижение всех целей с 2024 года на 2030 год», – возмутился депутат.

По его словам, здравоохранение нуждается в системной поддержке и увеличении финансирования до 7% от ВВП. «Определенная доля ответственности за 500 тысяч неспасенных жизней лежит на Государственной думе. В течение пяти лет не приняла адекватных мер, не сделала приоритетом развитие медицины», – заключил Куринный.

Москва, Александра Быстрицкая

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