«Власть не доверяет даже тем, кто ее защищает»: Госдума одобрила наказание за раскрытие тайны

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила законопроект об увеличении штрафов за раскрытие внутренней служебной информации силовиков до 200 тысяч рублей. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в думской оппозиции посчитали, что этот документ вскрывает проблемы внутри политической элиты, которая перестала доверять даже тем, кто ее защищает.

Представляя проект закона, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции «единоросс» Анатолий Выборный заявил, что в России участились случаи распространения сведений и «обстоятельствах частной жизни защищаемых лиц».

«Сведения позволяют определить и их персональные данные, и место жительства. В этой связи и предлагается скорректировать диспозицию части первой статьи 320 УК РФ и распространить ее действие на тех лиц, которым сведения были доверены или которым стало известно о принимаемых мерах безопасности», – сказал парламентарий.

По его словам, документ предполагает наказание за незаконное получение и разглашение сведений, которые «составляют коммерческую, налоговую или банковскую тайну в части способов получения такой тайны». Поправками предлагают признать уголовно наказуемыми способами получения секретных сведений обман, шантаж и принуждение.

Санкции предполагают штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Комментируя эту инициативу, депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что законопроект вскрыл проблемы внутри политической элиты. «Многие не поняли, о чем этот законопроект. Мы с вам уже привыкли, что Госдума настолько любит свой народ, что не перестает удивлять такими новшествами, от которых все потом икают. Этот законопроект о другом. Ситуация дошла до предела, власть не уверена даже в тех, кто ее защищает. смысл простой», – констатировал он.

Как считает Иванов, смысл поправок прост. «Власть не доверяет даже тем, кто ее защищает. Представьте, человек настолько отличился на ниве защиты общественного порядка, столько раз отталкивался от старушки ногой, что граждане захотели бы его отблагодарить. И даже сослуживцы согласны. И, если сослуживцы скажут, что его перевели на другую работу, поменяли ему фамилию – за это власть товарищей посадит в тюрьму. Я с удовольствием проголосую за законопроект. Это показывает, что у нас все настолько здорово, что скоро будут повторятся времена 37 года, когда уничтожали тех, кто раньше уничтожал тех, что устраивал революцию в 17-м», – заключил депутат.

По итогам обсуждения документ был принят в первом чтении 320 голосами «за», 40 парламентариев проголосовало «против».

Москва, Александра Быстрицкая

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