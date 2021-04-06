«Вернуть человека в белом халате»: Госдума поддержала законопроект о школьной медицине

Нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект о школьной медицине. Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, ребенок должен выпускаться из образовательных учреждений не только обладая знаниями, но и сохранив свое здоровье.

Авторы инициативы предложили внести изменения в законы «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ». В частности, предполагается, что образовательные организации будут обязаны соблюдать права детей в сфере охраны здоровья, обеспечивать оказание им первой помощи и допускать к занятиям физической культурой и спортом строго с учетом состояния их здоровья. При этом родителей учащихся предлагается обязать сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

Как пояснил Морозов, по отдельности решить проблему здоровья детей невозможно. По его словам, на 1200 учеников должен приходиться один врач. «Кто-то обвинял нас, что не нужно делать из школы больничку. Не в этом дело. Во главе угла – обеспечение здоровье-сберегающего процесса, гармоничное развитие молодой личности. Мы вышли на формулу триумвирата между родителями, учителями и медиками. мы не сможем по отдельности решить проблему здоровья ребенка. Мелочей много, если мы не выведем кристаллическую решетку нашего взаимодействия», – сказал Морозов.

«Мы понимаем, что у нас сохраняются некоторые фразеологические и юридико-технические моменты. Мы проработаем их ко втором чтению. Нужно в каждую школу вернуть человека в белом халате», – заявил он.

Документ был принято в первом чтении 395 голосами «за».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 06.04.21

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